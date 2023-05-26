Банки: желающих купить жилье в кредит стало меньше на 20%

Между тем интерес клиентов к покупке жилья и получению жилищных кредитов в этом году упал примерно на 20%.

„Нынешняя маржа в 1,6% в Эстонии - это европейский средний уровень для долгосрочных кредитов. В то же время мы видим, что в Европе в последние годы маржа снижается. Эстония движется в том же направлении. Но, скорее всего, ставки в 1% мы в ближайшие годы не увидим“, - прокомментировал экономист Банка Эстонии Таави Раудсаар.