26.05.2023, 20:41
Банки: желающих купить жилье в кредит стало меньше на 20%
ФОТО: | Delfi Meedia
Если ставка Euribor неумолимо растет последние два года, то банковская маржа, т. е. процент, под который сами банки выдают жилищные кредиты, наоборот, снижается, однако банкиры отмечают, что снижение не будет таким, как 15 лет назад, когда маржа составляла всего полпроцента, пишет rus.err.ee.
Между тем интерес клиентов к покупке жилья и получению жилищных кредитов в этом году упал примерно на 20%.
„Нынешняя маржа в 1,6% в Эстонии - это европейский средний уровень для долгосрочных кредитов. В то же время мы видим, что в Европе в последние годы маржа снижается. Эстония движется в том же направлении. Но, скорее всего, ставки в 1% мы в ближайшие годы не увидим“, - прокомментировал экономист Банка Эстонии Таави Раудсаар.