В этом году ожидается снижение рентабельности предприятий
Если в прошлом году оборот нефинансовых предприятий Эстонии вырос на 28% по сравнению с предыдущим годом, то в первом квартале этого года он замедлился до 6%. Замедление роста оборота началось уже во второй половине прошлого года. Это связано с ослаблением спроса и замедлением роста цен. Однако, несмотря на замедление, корпоративный оборот всё же превзошел долгосрочную (10-летнюю) тенденцию. Это произошло благодаря исключительно сильному подъёму после коронакризиса и на фоне сильного роста цен.
Хотя рост затрат на оплату труда замедлился до 12%, он значительно опережал рост оборота предприятий. В то же время рост прочих расходов замедлился, что привело к увеличению общей прибыли на одну десятую по сравнению с прошлым годом. По сравнению с первым кварталом прошлого года корпоративная рентабельность (прибыль как доля от оборота) также немного увеличилась. Из-за сезонного эффекта рентабельность корпораций в первом квартале была ниже, чем в других кварталах года.
Наибольший вклад в рост валовой прибыли внесло производство энергии
Почти четверть роста оборота сектора в первом квартале пришлась на оптовую и розничную торговлю автотранспортными средствами. Однако оборот упал в строительстве, оптовой торговле, транспорте и повторном использовании материалов. Тем не менее, четвёртый квартал подряд наибольший вклад в общий рост прибыли сектора внесло производство энергии. Рост прибыли в компаниях оптовой торговли также оказал сильное влияние. В целом, однако, почти половина всех видов деятельности сообщила о снижении прибыли или убытках в первом квартале.
Предприятия увеличивают инвестиции для повышения конкурентоспособности
Несмотря на то, что экономика Эстонии находится в состоянии рецессии, чувство уверенности находится на низком уровне, а ставки по кредитам резко выросли, предприятия увеличили свои инвестиции на 28% в текущих ценах. Согласно недавно опубликованному опросу промышленных предприятий, проведенному Swedbank, в этом году они также планируют увеличить инвестиции, чтобы сохранить или восстановить рентабельность. Компаниям придётся вкладывать больше средств в повышение эффективности, чтобы оставаться конкурентоспособными или повысить свою конкурентоспособность когда спрос начнёт улучшаться.
В последние месяцы компании по всему миру подвергаются обвинениям в том, что они проявляют чрезмерную жадность и способствуют быстрой инфляции (так называемая инфляция жадности). В странах Балтии, где инфляция росла быстрее, чем в остальной Европе, рентабельность также была самой высокой. Если посмотреть на рентабельность нефинансовых предприятий Эстонии, то, хотя она и выросла за последние два года, она всё ещё ниже средней рентабельности 2017 года и предыдущих лет. Рост прибыли предприятий был обусловлен более быстрым ростом оборота по отношению к затратам на рабочую силу. В прошлом году компании ещё могли перекладывать свои более высокие производственные затраты на другие компании и конечных потребителей. Цены реализации быстро повышались по мере роста ожиданий роста цен на производственные ресурсы и неопределённости в отношении ухудшения доступности производственных ресурсов.
Высокий спрос способствовал повышению цен
В то же время высокий спрос поддерживал рост цен. Экономика оправилась от пандемии, а домохозяйства всё активнее начали использовать крупные сбережения, накопленные во время кризиса в прошлом году. Спрос поддерживался, в частности, за счёт изъятия пенсионных средств из второй пенсионной ступени. Хотя реальная заработная плата вскоре должна начать расти, это будет способствовать росту потребления в среднесрочной перспективе. Кроме того, по крайней мере в ближайшей перспективе, высокие ставки по кредитам будут сдерживать рост спроса для многих домохозяйств, изымая всё большие суммы из их бюджетов.
Снижение рентабельности компаний сдерживает общий рост цен
Валовая прибыль и рентабельность компаний в значительной степени зависят от изменений в расходах на рабочую силу. Поскольку спрос в этом году остаётся слабым, а рост цен на продукцию уже быстро замедляется, в то время как рост стоимости рабочей силы остается сильным, это ударит по прибыли и рентабельности компаний. Это подтвердили опрошенные Swedbank промышленные предприятия, которые ожидают снижения оборота и рентабельности в этом году. Ожидания роста цен во всех секторах экономики Эстонии в ближайшие месяцы стремительно снижаются. А снижение рентабельности предприятий сдерживает общий рост цен.