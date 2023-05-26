В этом году ожидается снижение рентабельности предприятий

Хотя рост затрат на оплату труда замедлился до 12%, он значительно опережал рост оборота предприятий. В то же время рост прочих расходов замедлился, что привело к увеличению общей прибыли на одну десятую по сравнению с прошлым годом. По сравнению с первым кварталом прошлого года корпоративная рентабельность (прибыль как доля от оборота) также немного увеличилась. Из-за сезонного эффекта рентабельность корпораций в первом квартале была ниже, чем в других кварталах года.

Наибольший вклад в рост валовой прибыли внесло производство энергии

Почти четверть роста оборота сектора в первом квартале пришлась на оптовую и розничную торговлю автотранспортными средствами. Однако оборот упал в строительстве, оптовой торговле, транспорте и повторном использовании материалов. Тем не менее, четвёртый квартал подряд наибольший вклад в общий рост прибыли сектора внесло производство энергии. Рост прибыли в компаниях оптовой торговли также оказал сильное влияние. В целом, однако, почти половина всех видов деятельности сообщила о снижении прибыли или убытках в первом квартале.

Предприятия увеличивают инвестиции для повышения конкурентоспособности

Несмотря на то, что экономика Эстонии находится в состоянии рецессии, чувство уверенности находится на низком уровне, а ставки по кредитам резко выросли, предприятия увеличили свои инвестиции на 28% в текущих ценах. Согласно недавно опубликованному опросу промышленных предприятий, проведенному Swedbank, в этом году они также планируют увеличить инвестиции, чтобы сохранить или восстановить рентабельность. Компаниям придётся вкладывать больше средств в повышение эффективности, чтобы оставаться конкурентоспособными или повысить свою конкурентоспособность когда спрос начнёт улучшаться.