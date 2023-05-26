Российские собственники выставили здание легендарного кинотеатра Sõprus на продажу(1)
Нынешние собственники (зданием через компанию Amplius Invest владеют Татьяна Бирюкова, Павел Соломатин и Денис Чикин) купили объект в 2014 году за 4,3 млн евро. Продажу планируется завершить к сентябрю, пишут „Деловые ведомости“.
Владельцы хотят получить за объект 4,9 млн евро (без учета НСО).
Продажей занимается консультационная компания Colliers, чей партнер Маргус Тинно сообщил, что уже есть потенциальные покупатели и их достаточно, учитывая специфику объекта.
На арендаторов (кинотеатр Sõprus и ночной клуб Hollywood) смена владельца не повлияет, сказал Тинно. Действие договоров продолжится и при новом владельце.
Хотя здание построено почти 70 лет назад, по словам Тинно, оно полностью пригодно к эксплуатации, регулярно обслуживалось и ремонтировалось.
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