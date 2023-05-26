Российские собственники выставили здание легендарного кинотеатра Sõprus на продажу

Владельцы хотят получить за объект 4,9 млн евро (без учета НСО).

Продажей занимается консультационная компания Colliers, чей партнер Маргус Тинно сообщил, что уже есть потенциальные покупатели и их достаточно, учитывая специфику объекта.

На арендаторов (кинотеатр Sõprus и ночной клуб Hollywood) смена владельца не повлияет, сказал Тинно. Действие договоров продолжится и при новом владельце.

Хотя здание построено почти 70 лет назад, по словам Тинно, оно полностью пригодно к эксплуатации, регулярно обслуживалось и ремонтировалось.

Подробнее читайте на сайте dv.ee.