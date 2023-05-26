Закончились учения „Весенний шторм“. Силы обороны подвели итоги

„“Весенний шторм“ прошел отлично, с каждым годом учения проходят все лучше. В этот раз нам здорово повезло с погодой, кого ни спроси, никто не помнит, чтобы она была настолько хорошей, – сказал командир эстонской дивизии генерал-майор Вейко-Велло Пальм. – Все тактические приемы удались ровно так, как мы задумывали и хотели“.

Командир дивизии впечатлился уровнем взаимодействия наших подразделений с союзниками, по его убеждению, Силы обороны должны придерживаться этого курса. „Мы способны принимать любых союзников. Некоторых мы знаем получше, других похуже, но каждый союзник, даже если он приехал к нам из экзотической Италии, является большим подспорьем для нас“, – добавил генерал-майор Пальм.

В ходе 18-х по счету учений „Весенний шторм“ проверялись военные планы Сил обороны, взаимодействие на разных командных уровнях и способность подразделений к выполнению боевых задач. Также маневры стали выпускным экзаменом подготовленных в ходе срочной службы подразделений военного времени, вдобавок резервисты смогли освежить навыки и знания.

В ходе этого „Весеннего шторма“ оценивали три пехотных батальона. Одним из них стал батальон территориальной обороны, который преимущественно укомплектован добровольцами Кайтселийта. „Самым большим вызовом было слаживание. Собрать батальон из бойцов разных дружин и людей, которые живут в разных местах, отнюдь не просто. Они хорошо справились, на этот батальон можно положиться“, – считает генерал-майор Пальм.

По словам командира дивизии, военный потенциал Эстонии растет с каждым годом, при этом в глаза бросается качественный скачок в боеготовности солдат: их отличает решительность, инициативность и смекалка. „Наши унтер-офицеры и младшие проделали впечатляющую работу. Наши солдаты говорят четко, у них есть планы и кругозор, они хотят знать военное дело“, – пояснил генерал-майор Пальм.