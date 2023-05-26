ФОТО И ВИДЕО | В центре Таллинна столкнулись трамвай и микроавтобус

Водитель трамвая сообщил репортеру RusDelfi, что водитель микроавтобуса фирмы DPD ехал в сторону центра и решил сделать разворот, повернув налево перед трамваем. „В этом месте так делать вообще запрещено“, - отметил водитель.

В трамвае, по словам водителя, никто не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства. Водитель микроавтобуса DPD в состоянии ходить, но подробнее врач скорой помощи комментировать отказался.

На место происшествия подъехала пожарная машина, чтобы эвакуировать микроавтобус с проезжей части. Через некоторое время пожарные покинули место происшествия. Движение общественного транспорта было восстановлено через 50 минут после аварии.

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