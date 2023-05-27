Предприятие Tallinna Vesi надеется, что летом не придется опустошать ни одно водохранилище

Координатор по водосбору предприятия Tallinna Vesi Ааре Нийберг пояснил изданию, что компания берет для нужд столицы „запасную“ воду из водохранилищ Паункюла и Соодла. В том случае, если воды из озера Юлемисте не хватает. Но как и когда это происходит не ясно.

„Какую-то долговременную программу или план стоить невозможно из-за непредсказуемости природных условий и общего изменения климатического фона“, - отметил Нийберг.

„Предприятие Tallinna Vesi делает всё от него зависящее, чтобы к весеннему периоду водохранилища были бы заполнены в их нормальном объеме. Дальнейший забор воды происходит соответственно требованиям разрешения, выданного Департаментом окружающей среды“, - сказал представитель Tallinna Vesi.

„Мы избегаем опустошения водохранилищ до максимально разрешенного уровня, - объяснил он. - Поэтому планируем брать в особо засушливые периоды воду не из одного водохранилища, а по возможности из обоих“.

В водосборной площади озера Юлемисте находятся шесть водохранилищ: Паункюла, Соодла, Раудоя, Аавоя, Кауниссааре и Васкъяла, но снабжающая водой столицу компания использует для пополнения запасов Юлемисте обычно только первые два из этого перечня.