26.05.2023, 14:37
ФОТО | В столкновении фуры и легковушки погибли два человека
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня днем в волости Кийли в аварии погибли два человека.
Сегодня в 13.45 в полицию поступило сообщение об аварии в деревне Луйге в волости Кийли, где произошло столкновение легкового автомобиля и фуры, в результате чего погибли два человека, находившихся в легковушке.
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