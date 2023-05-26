ЧП и криминал
26.05.2023, 14:37

ФОТО | В столкновении фуры и легковушки погибли два человека

 
Pilt õnnetuspaigast.
Pilt õnnetuspaigast.
ФОТО: Heiko Jets | Delfi Meedia

Сегодня днем в волости Кийли в аварии погибли два человека.

Сегодня в 13.45 в полицию поступило сообщение об аварии в деревне Луйге в волости Кийли, где произошло столкновение легкового автомобиля и фуры, в результате чего погибли два человека, находившихся в легковушке.

Новость будет дополнена.

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