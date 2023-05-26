Парламентская оппозиция подала совместную жалобу в Государственный суд

Податели жалобы, которых представляет присяжный адвокат Пауль Керес, просят отменить решения Рийгикогу от 15 и 16 мая, согласно которым была прекращена подача вопросов процедурного характера по утверждению повестки дня, а также прекращено представление законопроектов и запросов. Депутаты от оппозиции считают, что эти решения находятся в противоречии с законом.

„Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу совершенно ясно не позволяет коалиции применять такие силовые методы, которыми сейчас подавили оппозицию. Притом пошли на нарушение закона для того, чтобы в ускоренном порядке принять противоречивые раскалывающие общество законы, и затем спрятаться к Яанову дню от недовольства людей“, - пояснила подписавшая жалобу заместитель председателя партии Isamaa Рийна Солман.

„Поэтому у нас не осталось никаких других возможностей, кроме как обратиться для защиты своих прав в Государственный суд. Что касается содержания жалобы, то составитель ее текста Пауль Керес показал свою высокую квалификацию при защите Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу. Именно он представлял Прийта Сибула в казусе по дистанционному созыву парламента, когда Партия реформ также пыталась переехать закон, и в Государственном суде восстановили правду“, - сказала Солман.

Развитие ситуации ожидается в предстоящий понедельник, когда коллегия Госсуда по конституционному праву проведет распорядительное совещание, на котором определит порядок рассмотрения жалобы. В понедельник также обсудят и то, может ли и в каком объеме Госсуд обнародовать жалобу.

Из 41 депутата оппозиционных партий (Isamaa, EKRE, Центристская партия) жалобу подписали 38.

Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар (партия Eesti 200) прекратил подачу депутатами многочисленных вопросов процедурного характера со следующим обоснованием. „Да, я согласен, что у членов Рийгикогу нельзя отнимать гарантированного законом права получить пояснения по правилам проведения заседания, но это не означает, что ведущий заседание должен бесконечно отвечать на подаваемые членами Рийгикогу вопросы. У ведущего заседание есть право оценить процедурные вопросы и прекратить их приём, потому что процедурные вопросы не могут превалировать над поставленными перед Рийгикогу конституционными задачами, перед выполнением законотворческой деятельности“, - пояснил Хуссар. Как руководитель заседания он поставил на голосование о прекращении подачи процедурных вопросов по повестке дня. За это предложение проголосовали 52 народных избранника. Голосов „против“ подано не было.

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