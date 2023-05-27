Очередной митинг „Не забывайте о войне! Война рядом!“ пройдет в эту субботу

27 мая в 15:00 напротив посольства РФ в Таллинне (Pikk 19), российские антивоенные активисты выходят на антивоенный митинг. Организаторы митинга, Reforum Space Tallinn, Feminist Anti-war Resistance и объединение россиян против войны, призывают всех неравнодушных присоединиться к акции.

„Война в Украине продолжается уже 15 месяцев, и важно не забывать о страданиях и потерях, которые она приносит. Мы не можем оставаться равнодушными к этим ужасам. Наша цель - поддерживать украинский народ в их борьбе за свободу, жизнь и независимость“ — отмечают организаторы митинга.

Это уже 7 антивоенный митинг, который организуют российские активисты. Мероприятие станет площадкой для выражения голоса за мир, справедливость и прекращение насилия: „Мы верим в силу солидарности и активного гражданского участия. Приглашаем всех желающих присоединиться к нам и выступить вместе за мир без войны“.

Организаторы митинга выражают свое несогласие с агрессивной политикой Владимира Путина, которого преследует международный уголовный суд в Гааге, и считают его действия в отношении Украины геноцидом. Их главное требование - немедленное прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины. Участники митинга выступают за свободную и демократическую Россию, где соблюдаются права человека и уважается территориальная целостность других государств. Они настаивают на лучшем будущем для себя и своих сограждан.

Организаторы призывают всех, кто разделяет их требования, присоединиться к акции. На митинге приветствуются плакаты и украинская символика.

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