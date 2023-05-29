„Весь день ходил по центру Москвы желто-синий. Меня не скрутили“: студент из Эстонии рассказал, каково это учиться в России

Когда все случилось в 2022 году, я готовился к съемке для журнала Elle. В тот же день я хотел опробовать юбку для своей новой коллекции - люблю носить одежду, которую я выпускаю, чтобы понимать, какие у нее есть плюсы и минусы. До 6 утра я шил эту юбку, она была синяя. Я решил стилизовать ее золотой блузкой. Это был очень странный день - я заранее знал, как пойду на улицу - желто-синий, а потом мы читаем все эти новости. Сначала я успокаивал подруг, у которых родственники в Украине и приграничных регионах России, а потом весь день ходил по центру Москвы желто-синий. Это был вайб. Меня не скрутили, но, кажется, уже в тот день начались протесты.

По-эстонски я уже не говорил лет 5. В какой-то момент жизни у меня был неплохой эстонский, я мог говорить на нем. Потом я вообще перестал говорить на каких-либо языках, занимался стайлингом. В старших классах мне вообще языки не нравились как предметы - ни эстонский, ни русский, ни английский. Но после выпуска из школы я еще год жил в Эстонии, так как не мог ехать в Москву из-за ковидных ограничений, тогда я решил выучить английский - что и сделал до уровня upper intermediate.

Я искренне обожаю большие города, если в городе менее 12 миллионов - для меня он маленький и в нем не очень комфортно жить.

Я понимал, что к 24 годам я добьюсь максимума, который возможен в стране и это будет бесполезно и неинтересно. Мне хотелось сложностей, и так как на запад было ехать не вариант, так как я плохо знал английский, я решил поехать в Москву.

Начнем с того, что я не поступал в Россию, я поступал в Москву. В Эстонии в свои 17 лет я уже был известным стилистом достаточно. Меня уже приглашали на неделю моды, были какие-то показы, интервью.

Я уехал осенью 2021 года. Это был уже второй курс - на первом курсе я учился дистанционно. К тому моменту, как я попал в страну, у меня уже было профессиональное портновское образование, и университет сейчас меня не особо балует информацией.

Как люди реагируют на то, что ты из Эстонии? Для некоторых это - вражеское государство.

На то, что я из Эстонии, никто не реагировал негативно. Все наоборот относились с небольшим пиететом. Для кого-то это - супер-Европа, другие почему-то считали, что я из СНГ. Хотя сколько я общался со своими ровесниками из России - мы вообще разные. Даже несмотря на то, что я вырос в русскоговорящей семье, мы росли в абсолютно разных культурах, смотрели мультики на разных языках, читали разную литературу.

Но, в любом случае, когда люди со мной знакомятся, говорят „вау, ты из Эстонии“. Возможно, я просто нахожусь в своем социальном пузыре. Но, тем не менее, к тому, что я иностранец, все нормально абсолютно относятся, что до войны, что после. Только одна работница нашего университета однажды стала мне рассказывать какие-то истории про злых эстонцев.

Повлияла ли война на твое нахождение в России?

Я такой человек, что быстро приспосабливаюсь. Я думал, что будут проблемы с деньгами. Хотя и надеялся, что все будет хорошо, рассчитывал на то, что не будет. Потом отключили SWIFT, появилось много других небольших проблем. Хуже всего, что это сказалось на съемках для брендов, потому что это то, на чем стилисты, фотографы и так далее зарабатывают деньги. Постепенно бренды стали отваливаться.

Сейчас с решил сфокусироваться на развитии уже своего бренда и планирую его перевозить. В идеале - в следующем году уже переехать в Париж. Я недавно был там на неделе моды, много с кем познакомился. Мои дизайны много кому зашли, и я понимаю, что я там за пару месяцев могу сделать намного больше, чем я мог сделать в Москве за полгода. Здесь очень много ограничений - я постоянно попадаю под цензуру - я как личность, моя работа. И это абсолютно не мой рынок, поэтому я не планирую оставаться.

Как в России относятся к людям, которые выглядят необычно, эпатажно?