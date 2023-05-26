Каллас: певцы у нас в парламенте есть, но, честно говоря, клоунов больше

Ведущий Мэтт С. Смит сказал, что Каллас в марте снова стала премьер-министром и это надо отпраздновать. Он спросил, отмечала ли Каллас победу так же, как Хью Грант в фильме „Настоящая любовь“?

„На самом деле нет, так как сразу началась тяжелая работа. Отмечать было некогда. Да и причины тоже не было. Мы отмечаем, когда что-то сделали. Решения, законы, то, что мы должны делать. Тогда и отмечаем. То, что было сформировано правительство, не было основанием для этого. У вас здесь определенно есть работа получше, чем у меня“, — сказала премьер, после чего зал разразился смехом. Барабанщик группы, обеспечивающей музыкальное сопровождение, выдал соло. Ведущий предложил, что такой ансамбль мог бы быть и в эстонском парламенте. „Вести разговоры определенно стало бы интересней“, — добавил он.

„Певцы у нас там тоже есть, но, к сожалению, клоунов все-таки больше“, — ответила Каллас и получила еще более бурную реакцию зала, аплодисменты и барабанное соло от музыкантов.

Мэтт С. Смит поинтересовался, всегда ли Каллас была таким хорошим оратором, на что премьер-министр ответила, что рада, что ее первое выступление на публике не было заснято на видео. В те времена видео просто не снимали так часто, как сегодня.

„В школе я танцевала. У меня не было проблем с танцами на публике. Но были большие проблемы с публичными речами. Впервые я сделал это на выпускном в школе. Меня выбрали. Я писала, тренировалась. Я вышла на сцену и подумала, что там много народу, и перед глазами потемнело. Это было как в мультфильме, в глазах родителей я видела большие вопросительные знаки. Хорошо, что в моей молодости никто не снимал видео. Видео этого нет. Я пытаюсь стереть это из своей памяти“, — сказала Каллас.

Ведущий пошутил, что они все-таки отыскали видео и сейчас его покажут. В итоге стороны пришли к выводу, что ораторскому искусству можно успешно научиться.