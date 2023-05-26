Каллас: певцы у нас в парламенте есть, но, честно говоря, клоунов больше(10)
На крупнейшей в странах Балтии технологической конференции, которая проходит сейчас в Таллинне, в новом формате ток-шоу выступила и премьер-министр Кая Каллас.
Ведущий Мэтт С. Смит сказал, что Каллас в марте снова стала премьер-министром и это надо отпраздновать. Он спросил, отмечала ли Каллас победу так же, как Хью Грант в фильме „Настоящая любовь“?
„На самом деле нет, так как сразу началась тяжелая работа. Отмечать было некогда. Да и причины тоже не было. Мы отмечаем, когда что-то сделали. Решения, законы, то, что мы должны делать. Тогда и отмечаем. То, что было сформировано правительство, не было основанием для этого. У вас здесь определенно есть работа получше, чем у меня“, — сказала премьер, после чего зал разразился смехом. Барабанщик группы, обеспечивающей музыкальное сопровождение, выдал соло. Ведущий предложил, что такой ансамбль мог бы быть и в эстонском парламенте. „Вести разговоры определенно стало бы интересней“, — добавил он.
„Певцы у нас там тоже есть, но, к сожалению, клоунов все-таки больше“, — ответила Каллас и получила еще более бурную реакцию зала, аплодисменты и барабанное соло от музыкантов.
Мэтт С. Смит поинтересовался, всегда ли Каллас была таким хорошим оратором, на что премьер-министр ответила, что рада, что ее первое выступление на публике не было заснято на видео. В те времена видео просто не снимали так часто, как сегодня.
„В школе я танцевала. У меня не было проблем с танцами на публике. Но были большие проблемы с публичными речами. Впервые я сделал это на выпускном в школе. Меня выбрали. Я писала, тренировалась. Я вышла на сцену и подумала, что там много народу, и перед глазами потемнело. Это было как в мультфильме, в глазах родителей я видела большие вопросительные знаки. Хорошо, что в моей молодости никто не снимал видео. Видео этого нет. Я пытаюсь стереть это из своей памяти“, — сказала Каллас.
Ведущий пошутил, что они все-таки отыскали видео и сейчас его покажут. В итоге стороны пришли к выводу, что ораторскому искусству можно успешно научиться.
В заключении затронули тему устойчивости. „Устойчивость — это выживание каждый день. В конце дня ты можешь констатировать, что жив. Завтра опять. Час за часом. Вот и сегодня помимо этого мероприятия у меня встреча с сенатором США, а также с Олафом Шольцем. Это будет длинный день. Здесь действительно другой мир. Ранее ты сказал, что в Эстонии проживает около 1,3 миллиона человек. На самом деле 1 385 000 человек. Не то чтобы мы их считали. Не то чтобы мы постоянно спрашивали: все ли еще здесь? Может, кого-то не хватает?“ - снова пошутила Каллас.
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