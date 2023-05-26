Жителя Силламяэ обманули на 28 000 евро

Сначала мужчине позвонили и представились старшим комиссаром полиции, затем поступил звонок от якобы сотрудника Центрального банка Эстонии.

Мошенники утверждали, что кто-то пытается взять кредит на основании доверенности, выписанной на имя мужчины. Мошенники запретили жертве звонить в банк или полицию, утверждая, что якобы тогда сотрудник банка попытается взять на его имя кредит и вообще речь идет о тайном расследовании.

Мошенник попросил мужчину скачать на компьютер программу Anydesk, что тот и сделал. Он сообщил мошенникам свои банковские реквизиты, а позже обнаружил, что со счета исчезли 28 000 евро.

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