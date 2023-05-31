Иностранные работники заманивают в ловушку производителей клубники: многие просто хотят получить доступ в Европу

Клубничная ферма Kindel Käsi OÜ в Тартуском уезде в этом году хотела нанять работников из Узбекистана и Индии, но ни с теми, ни с другими ничего не вышло. „Узбекам в марте оформили краткосрочные разрешения на работу, а в апреле их аннулировали. И причину нам не объяснили“, — разочарована фермер Хелен Каскема.