31.05.2023, 07:45
Иностранные работники заманивают в ловушку производителей клубники: многие просто хотят получить доступ в Европу(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
В начале сезона перед выращивающими клубнику фермерами в очередной раз встает проблема, где найти рабочую силу. На помощь приходят украинки, а вот с визами для узбеков, например, проблемы, потому что эти работники склонны давать обещания только для того, чтобы попасть в Европу, пишет Delfi Maaleht.
Клубничная ферма Kindel Käsi OÜ в Тартуском уезде в этом году хотела нанять работников из Узбекистана и Индии, но ни с теми, ни с другими ничего не вышло. „Узбекам в марте оформили краткосрочные разрешения на работу, а в апреле их аннулировали. И причину нам не объяснили“, — разочарована фермер Хелен Каскема.