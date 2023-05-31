Новости Эстонии
31.05.2023, 07:45

Иностранные работники заманивают в ловушку производителей клубники: многие просто хотят получить доступ в Европу

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ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В начале сезона перед выращивающими клубнику фермерами в очередной раз встает проблема, где найти рабочую силу. На помощь приходят украинки, а вот с визами для узбеков, например, проблемы, потому что эти работники склонны давать обещания только для того, чтобы попасть в Европу, пишет Delfi Maaleht.

Клубничная ферма Kindel Käsi OÜ в Тартуском уезде в этом году хотела нанять работников из Узбекистана и Индии, но ни с теми, ни с другими ничего не вышло. „Узбекам в марте оформили краткосрочные разрешения на работу, а в апреле их аннулировали. И причину нам не объяснили“, — разочарована фермер Хелен Каскема.

Владелец клубничной фермы Helme в Валгамаа Андрус Хорн также подал двадцать заявок на набор работников из Узбекистана. Но поскольку он услышал, что им могут запретить въезд в Эстонию, он отказался от идеи. Хорн признается, что в прошлом году нанял 20 узбеков, и визы были выданы, но в результате работников приехало немного.

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