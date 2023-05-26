ВНИМАНИЕ! С 1 июня все жители Таллинна будут обязаны сортировать мусор

Контейнер для биоотходов следует опустошать с такой частотой, чтобы он не переполнялся, не образовывался неприятный запах и не происходило загрязнение окружающего пространства, но не реже, чем один раз в две недели.

Предприятия, организации, офисы и другие учреждения должны самостоятельно арендовать у предоставляющего услугу по вывозу мусор а предприятия или приобретать отдельный контейнер для биоотходов. Для опорожнения этого контейнера необходимо заключить договор с предоставляющим услугу по вывозу мусора предприятием. Если в здании много офисов, стоит использовать контейнеры сообща.

Если био отходы оказываются выброшены в контейнер для смешанных отходов, их уже невозможно направить на переработку. Смешанные с прочими отходами биоотходы образуют на свалках натёчную воду, которая загрязняет нижние слои воды, которые проникают в питьевую воду. Кроме того, биоотходы образуют свалочные газы, прежде всего, метан, который загрязняет воздух.

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, переработка биоотходов является замечательным примером действия экономики замкнутого цикла, пользу от которой получает каждый житель города. „Из биоотходов можно производить компост, который могут использовать горожане на своих участках. Кроме того, из биоотходов производят биогаз, который является ценным источником энергии, благодаря которому может работать общественный транспорт“, - сказал Вимм.

До сих пор сбор биоотходов в отдельный контейнер являлся обязательным для жилых домов, в которых не менее десяти квартир, а также для недвижимости прочего назначения, если в неделю образуется более 20 кг отходов или в нем действует предприятие общественного питания не менее чем с 25 местами, включая рестораны или другие предприятия, оказывающие услугу питания, либо детский сад, школа, больница, в которых не менее 112 мест. С 1 июня требование распространяется на всю недвижимость в Таллинне, независимо от целевого назначения, домохозяйства, учебные заведения и предприятия сферы питания, предприятия, организации, прочие учреждения, которые подключены к услуге организованного вывоза отходов.

В качестве исключения освобождение от обязанности отдельного сбора биоотходов могут получить частные дома, парные дома, блоки рядных домов и участки недвижимости не более чем с двумя квартирами, которые компостируют образующиеся пищевые отходы согласно требованиям городского предписания, а также имеют согласие районной управы на производство компоста.

Соответствующий требованиям контейнер для компоста закрывается со всех сторон, чтобы туда не могли проникнуть птицы и животные; достаточно большой, чтобы на протяжении всего года помещать туда пищевые отходы.

Ходатайствовать о разрешении на изготовление компоста можно в среде самообслуживания https://evald.ee/tallinn/app/jaatmekaitlus/ . Совместное использование контейнера для компоста допускается для парных домов с общим двором, боксов рядных домов, в которых расположено до двух квартир, или на участке недвижимости с расположенными рядом частными домами. Для этого нужно заключить договор о совместном использовании контейнера.

Жилые дома, в которых три и более квартир могут изготавливать компост без получения разрешения, но также должны иметь контейнер для биоотходов. Юридические лица могут изготавливать компост лишь в случае, если они зарегистрируют свою деятельность по обращению с отходами в департаменте окружающей среды.

В случае недвижимости, в которой пищевые отходы преобразуются в компост на месте, можно опустошать контейнер для смешанных отходов один раз в восемь недель. В случае недвижимости, в которой пищевые отходы преобразуются в компост на месте, а также заключен договор о раздельном вывозе упаковки, можно опустошать контейнер для смешанных отходов один раз в 12 недель. Поскольку сортировка упаковки, бумаги и картона преимущественно бесплатна, а вывоз биоотходов как минимум в два раза дешевле, чем вывоз смешанных отходов, сортировка отходов поможет сэкономить средства и позаботиться об окружающей среде.

Сортировка биоотходов на месте их появления станет обязательной для всех стран членов ЕС с 1 января 2024 года. Подробнее о сборе отходов, производстве компоста и использовании общего контейнера читайте здесь .

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