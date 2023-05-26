Не пропустите! Родителей из Таллинна и Харьюмаа приглашают на инфочасы о переходе на эстоноязычное обучение

Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования и науки Ингар Дуболазов сказал, что инфочасы в Таллинне и Маарду являются продолжением серии инфочасов, которые прошли недавно в Ида-Вирумаа. „В будущем мы обязательно организуем больше подобных мероприятий, - сказал Дуболазов. - Вполне естественно, что предстоящие изменения вызывают вопросы в школах и семьях. Вместе с экспертами министерства и партнерами мы готовы рассказать о переходе и ответить на вопросы“.