Не пропустите! Родителей из Таллинна и Харьюмаа приглашают на инфочасы о переходе на эстоноязычное обучение
Министерство образования и науки приглашает родителей из Таллинна и Харьюмаа на инфочасы о переходе на обучение на эстонском языке, которые состоятся 5 июня в Кесклинне и Мустамяэ и 8 июня в Ласнамяэ и Маарду.
Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования и науки Ингар Дуболазов сказал, что инфочасы в Таллинне и Маарду являются продолжением серии инфочасов, которые прошли недавно в Ида-Вирумаа. „В будущем мы обязательно организуем больше подобных мероприятий, - сказал Дуболазов. - Вполне естественно, что предстоящие изменения вызывают вопросы в школах и семьях. Вместе с экспертами министерства и партнерами мы готовы рассказать о переходе и ответить на вопросы“.
Представители Союза родителей языкового погружения также примут участие и поделятся своим опытом.
Инфочасы состоятся:
в Таллиннской Тынисмяэской реальной школе в понедельник, 5 июня, в 17:00;
в Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии в понедельник, 5 июня в 19:00;
в Таллиннской гимназии Паэ в четверг, 8 июня, в 17:00;
в Маардуской гимназии в четверг, 8 июня, в 19:00.
Информация о переходе на эстонский язык обучения: hm.ee/ru/perehod
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.