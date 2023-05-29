Новости Эстонии
29.05.2023, 10:45

Риск не дождаться помощи: в трех уездах неотложка может не добраться до пациента вовремя

 
В нескольких уездах скорая помощь находится аж в нескольких десятках километров
В нескольких уездах скорая помощь находится аж в нескольких десятках километров
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Жителям сельской местности жизненно важно быть подкованными в вопросах оказания первой помощи и иметь при себе „тревожный набор“, пишет Eesti Päevaleht.

„В Хийумаа, Рапламаа и Вырумаа уже есть проблемы с доступностью неотложной помощи. В этих районах бригада не всегда может добраться до человека в опасном для жизни состоянии в течение положенных 15 минут. Для пострадавшего, перенесшего внезапную остановку сердца, важно быстрое прибытие скорой помощи. Выживание или качество жизни пострадавшего напрямую зависит от времени прибытия“, — написал спасатель, медбрат скорой помощи и инструктор по оказанию первой помощи Меэлис Линдпере в статье-мнении, опубликованной в Maaleht.

В своих утверждениях Линдпере опирается на анализ ориентированной на человека догоспитальной неотложной медицинской помощи, проведенный в Тартуском университете несколько месяцев назад. В объемном 155-страничном документе проблема экстренной помощи рассматриваются более широко, но с точки зрения повседневной жизни сельских жителей, беспокойство вызывает доступность экстренных служб в сельской местности. Даже в случае тяжелой травмы или внезапной остановки сердца у близкого человека, сельский житель должен учитывать, что выживание пострадавшего находится в его собственных руках.

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