Риск не дождаться помощи: в трех уездах неотложка может не добраться до пациента вовремя

„В Хийумаа, Рапламаа и Вырумаа уже есть проблемы с доступностью неотложной помощи. В этих районах бригада не всегда может добраться до человека в опасном для жизни состоянии в течение положенных 15 минут. Для пострадавшего, перенесшего внезапную остановку сердца, важно быстрое прибытие скорой помощи. Выживание или качество жизни пострадавшего напрямую зависит от времени прибытия“, — написал спасатель, медбрат скорой помощи и инструктор по оказанию первой помощи Меэлис Линдпере в статье-мнении, опубликованной в Maaleht.