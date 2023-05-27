Новости Эстонии
27.05.2023, 18:31

Пожилым людям бесконтрольно выписывают успокоительные препараты, вызывающие зависимость

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Сегодня отсутствует государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств, вызывающих зависимость. Поправку к закону, которая позволит установить контроль со стороны государства, не могут принять уже несколько лет, пишет издание Eesti Päevaleht.

На прием к психиатру пришла 67-летняя женщина. Пять лет назад у нее диагностировали рак почки, и для лечения вызванной этим тревожности ей выписали успокоительные — бензодиазепины. Она принимали эти препараты ежедневно в течение пяти лет. „Налицо все признаки возникновения зависимости от лекарственных препаратов“, - сказал психиатр Пеэтер Яансон.

Как выяснилось, женщине полностью удалили опухоль, и в успокоительных препаратах она не нуждалась, так как причин для тревожности не было. „Все эти годы рецепт продлевался автоматически, хотя необходимости в этом не было“, - сказал Яансон.

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