Пожилым людям бесконтрольно выписывают успокоительные препараты, вызывающие зависимость

На прием к психиатру пришла 67-летняя женщина. Пять лет назад у нее диагностировали рак почки, и для лечения вызванной этим тревожности ей выписали успокоительные — бензодиазепины. Она принимали эти препараты ежедневно в течение пяти лет. „Налицо все признаки возникновения зависимости от лекарственных препаратов“, - сказал психиатр Пеэтер Яансон.