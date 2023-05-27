27.05.2023, 18:31
Пожилым людям бесконтрольно выписывают успокоительные препараты, вызывающие зависимость(9)
Сегодня отсутствует государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств, вызывающих зависимость. Поправку к закону, которая позволит установить контроль со стороны государства, не могут принять уже несколько лет, пишет издание Eesti Päevaleht.
На прием к психиатру пришла 67-летняя женщина. Пять лет назад у нее диагностировали рак почки, и для лечения вызванной этим тревожности ей выписали успокоительные — бензодиазепины. Она принимали эти препараты ежедневно в течение пяти лет. „Налицо все признаки возникновения зависимости от лекарственных препаратов“, - сказал психиатр Пеэтер Яансон.