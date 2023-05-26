День на дорогах: 81-летний водитель сбил на пешеходном переходе 86-летнюю женщину

В 09:56 поступило сообщение об аварии возле Торнимяэ, 2 на бульваре Рявала в Таллинне, где автобус Iveco Bus Crossway под управлением 63-летнего мужчины совершал обгон 27-летней женщине не велосипеде, в результате чего произошло столкновение этих двух транспортных средств. Велосипедистка упала, ее доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 12:01 произошла авария возле Пярну, 9 в Пайде, где легковой автомобиль Hyundai I30 под управлением 81-летнего мужчины сбил на пешеходном переходе 86-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу.

В промежутке между 12.00 и 12:53 произошла авария на 2 км шоссе Пылтсамаа-Выхма в волости Пылтсамаа в Йыгевамаа, где 25-летняя женщина на легковом автомобиле съехала с дороги. С места происшествия она скрылась, но позже скорая доставила ее в Клинику Тартуского университета для проверки.

В 12:37 произошла авария возле Гранийди, 23 в Таллинне, где 38-летняя женщина на электросамокате наехала на дырку в тротуаре и упала. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 13:18 произошла авария возле Пуйестеэ, 62 в Тарту, где 22-летний мужчина на легковом автомобиле BMW при выезде со двора наехал на двигавшийся по тротуару электросамокат, которым управлял 23-летний мужчина. Самокатчика доставили Клинику Тартуского университета для проверки.

В 19:29 произошла авария на перекрестке Юхкентали и Лийвамяэ в Таллинне, где 27-летний мужчина на моторно-транспортном средстве Dodge проигнорировал знак „Уступи дорогу“ и врезался в двигавшееся по главной дороге моторно-транспортное средство Renault под управлением 35-летней женщины. Водителя Renault доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 22:54 произошла авария возле Вирмалисе, 9 в Таллинне, где 30-летний мужчина на электросамокате по неизвестной причине не справился с управлением и упал. Пострадавшего доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.