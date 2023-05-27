Мама пропавшей три месяца назад Марии: полиция успокаивала. Но нужно было бежать и добиваться, чтобы ее искали сразу

„После его смерти Мария была очень подавлена“

„Папа Марии умер в августе 2022 в возрасте 48 лет. Для всех родственников и друзей это был шок. С папой у дочки были очень близкие и доверительные отношения, когда я уехала в Германию 10 лет назад, Мария осталась доучиваться в Эстонии и жила с папой, который ее очень любил. После его смерти Мария была очень подавлена. Ее панические атаки начались по причине того, что была в расстроенных чувствах из-за смерти отца“, — делится личным Екатерина. „Но дочке было очень страшно одной оставаться дома, и Мария прилетела в Германию, ко мне“, — рассказывает Екатерина.