Мама пропавшей три месяца назад Марии: полиция успокаивала. Но нужно было бежать и добиваться, чтобы ее искали сразу
Родные три месяца ищут пропавшую двадцатишестилетнюю Марию Эрлих. Жительница Эстонии после смерти отца отправилась к матери в Германию, 20 февраля ушла из дома и не вернулась. Мама девушки, Екатерина Эрлих, надеется, что хотя бы какие-то зацепки могут найтись в Эстонии. „И если наш департамент полиции заинтересован в поиске, то в Германии я уже отчаялась“, — рассказывает RusDelfi Екатерина Эрлих и отмечает, что поиски усложняются из-за двух вещей. „Во-первых, девочка уже совершеннолетняя, поэтому, по словам представителей закона, она может делать все, что угодно. Но Мария нуждается в медицинской помощи“.
„После его смерти Мария была очень подавлена“
Мария жила в Таллинне и училась в ТТУ в Тарту. Мама девушки рассказывает, что в начале октября 2022 года у дочки случилась серия панических атак, из-за смерти самого близкого человека — отца.
„Папа Марии умер в августе 2022 в возрасте 48 лет. Для всех родственников и друзей это был шок. С папой у дочки были очень близкие и доверительные отношения, когда я уехала в Германию 10 лет назад, Мария осталась доучиваться в Эстонии и жила с папой, который ее очень любил. После его смерти Мария была очень подавлена. Ее панические атаки начались по причине того, что была в расстроенных чувствах из-за смерти отца“, — делится личным Екатерина. „Но дочке было очень страшно одной оставаться дома, и Мария прилетела в Германию, ко мне“, — рассказывает Екатерина.
По словам родных пропавшей девушки, по прошествии трех месяцев полиция в Германии приняла заявление. „Сказав, что лучше бы мне обратиться и в эстонское посольство или напрямую в Эстонию, поскольку телефон, счета Мария имеет только в Эстонии. В Таллинне заявление подала тетя Марии, там его приняли сразу“, — рассказывает мама девушки.