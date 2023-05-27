Новости Эстонии
27.05.2023, 10:27

Мама пропавшей три месяца назад Марии: полиция успокаивала. Но нужно было бежать и добиваться, чтобы ее искали сразу

 
Родные просят помощи в поиске
ПРОПАЛА МАРИЯ ЭРЛИХ 20 февраля 2023 года ушла из дома в Германии и не вернулась,1997 года рождения (26 лет). Свободно говорит на английском, французском, русском и эстонском языках. Фото: февраль 2023 года. Мария может нуждаться в медицинской помощи.
ПРОПАЛА МАРИЯ ЭРЛИХ 20 февраля 2023 года ушла из дома в Германии и не вернулась,1997 года рождения (26 лет). Свободно говорит на английском, французском, русском и эстонском языках. Фото: февраль 2023 года. Мария может нуждаться в медицинской помощи.
ФОТО: Личный архив

Родные три месяца ищут пропавшую двадцатишестилетнюю Марию Эрлих. Жительница Эстонии после смерти отца отправилась к матери в Германию, 20 февраля ушла из дома и не вернулась. Мама девушки, Екатерина Эрлих, надеется, что хотя бы какие-то зацепки могут найтись в Эстонии. „И если наш департамент полиции заинтересован в поиске, то в Германии я уже отчаялась“, — рассказывает RusDelfi Екатерина Эрлих и отмечает, что поиски усложняются из-за двух вещей. „Во-первых, девочка уже совершеннолетняя, поэтому, по словам представителей закона, она может делать все, что угодно. Но Мария нуждается в медицинской помощи“.

„После его смерти Мария была очень подавлена“

Мария жила в Таллинне и училась в ТТУ в Тарту. Мама девушки рассказывает, что в начале октября 2022 года у дочки случилась серия панических атак, из-за смерти самого близкого человека — отца.

„Папа Марии умер в августе 2022 в возрасте 48 лет. Для всех родственников и друзей это был шок. С папой у дочки были очень близкие и доверительные отношения, когда я уехала в Германию 10 лет назад, Мария осталась доучиваться в Эстонии и жила с папой, который ее очень любил. После его смерти Мария была очень подавлена. Ее панические атаки начались по причине того, что была в расстроенных чувствах из-за смерти отца“, — делится личным Екатерина. „Но дочке было очень страшно одной оставаться дома, и Мария прилетела в Германию, ко мне“, — рассказывает Екатерина.

По словам родных пропавшей девушки, по прошествии трех месяцев полиция в Германии приняла заявление. „Сказав, что лучше бы мне обратиться и в эстонское посольство или напрямую в Эстонию, поскольку телефон, счета Мария имеет только в Эстонии. В Таллинне заявление подала тетя Марии, там его приняли сразу“, — рассказывает мама девушки.

Сейчас Екатерина с семьей надеется, что эстонская полиция скоординирует действия с немецкой, и они узнают хоть что-то.

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