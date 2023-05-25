В Ласнамяэ пропал 14-летний мальчик. Полиция просит помощи

Родственники сообщили полиции, что 24 мая 14-летний Валтер ушел из своего дома в Ласнамяэ и его местонахождение до сих пор неизвестно. В последний раз мальчика видели вчера, 24 мая, около 16 часов в районе улицы Раадику.



Пока поиски мальчика результата не дали. Известно, что ребенок и ранее убегал из дома и потом либо возвращался сам, либо полицией.



Его рост около 155 см, он худощавого телосложения, волосы короткие каштановые. Был одет в кофту с капюшоном, джинсы и кроссовки темного цвета. Телефона у него нет.



Полиция просит всех, кто видел мальчика или знает его местонахождение, сообщить по номеру номеру 112 или электронной почте dina.afanasieva@politsei.ee.