Пропавший в Сауэ 76-летний мужчина найден

Родственники сообщили, что Март покинул дом около 16:00. Отмечалось, что у мужчины проблемы со здоровьем, из-за чего он может попасть в беду, оказавшись без сторонней помощи.



Полиция просила всех, кто видел мужчину или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.