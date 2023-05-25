25.05.2023, 19:30
Пропавший в Сауэ 76-летний мужчина найден
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В четверг вечером полиция просила помощи в установлении местонахождения 76-летнего Марта, который ушел из своего дома в деревне Валингу в волости Сауэ и пропал.
Родственники сообщили, что Март покинул дом около 16:00. Отмечалось, что у мужчины проблемы со здоровьем, из-за чего он может попасть в беду, оказавшись без сторонней помощи.
Полиция просила всех, кто видел мужчину или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.
Чуть позже поступило сообщение, что полицейский патруль заметил пропавшего мужчину под виадуком Сауэ. Его доставили домой.
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