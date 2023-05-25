Пропавшая в Кохтла-Ярве женщина нашлась

По словам обратившихся в полиции близких, они не могли связаться с ней с субботы. Ее телефон был отключен, дома ее не было.

Предпринятые полицией поиски не дали результата.

Полиция просила всех, кто знает о местонахождении Елены или видел изображенную на фотографии женщину, сообщить об этом по номеру 112.

Днем в пятницу, 26 мая, поступило сообщение, что близкие установили местонахождение пропавшей и с ней все в порядке.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.