25.05.2023, 17:59
Пропавшая в Кохтла-Ярве женщина нашлась(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 25 мая, полиция просила помощи в установлении местонахождения 56-летней женщины, которая ушла из своего дома в районе Ахтме в Кохтла-Ярве и не вернулась.
По словам обратившихся в полиции близких, они не могли связаться с ней с субботы. Ее телефон был отключен, дома ее не было.
Предпринятые полицией поиски не дали результата.
Полиция просила всех, кто знает о местонахождении Елены или видел изображенную на фотографии женщину, сообщить об этом по номеру 112.
Днем в пятницу, 26 мая, поступило сообщение, что близкие установили местонахождение пропавшей и с ней все в порядке.
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