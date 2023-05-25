25.05.2023, 17:59
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Кохтла-Ярве женщины
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 56-летней Елены, которая ушла из своего дома в Ахтме и не вернулась.
По словам обратившихся в полиции близких, они не могут связаться с Еленой с субботы. Ее телефон отключен, дома женщины нет.
Предпринятые полицией поиски не дали результата, они продолжаются.
Приметы Елены: небольшого роста около 155 см, среднего телосложения. Волосы короткие.
Всех, кто знает о местонахождении Елены или видел изображенную на фотографии женщину, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.