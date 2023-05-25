Визит Шольца нарушит движение в центре Таллинна. Людей просят завтра не ехать на работу на машинах

„Завтра, 26 мая, во второй половине дня в Эстонию прибудут канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. В связи с этим возможно временное прекращение движения на участке между аэропортом и Старым городом“, - сообщает Пыхьяская префектура.

Стражи порядка отмечают, что завтра обещает прекрасную погоду, и просят по возможности добираться до работы пешком, на велосипеде или общественном транспорте. Если все же пришлось ехать на машине, то по возможности закончите рабочий день немного раньше, чтобы не стоять в пробках.

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