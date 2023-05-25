ГРАФИК | В первом квартале средняя зарплата выросла до 1741 евро

Начиная с первого квартала 2023 года Департамент статистики использует для публикации средней зарплаты данные регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента и данные деклараций о подоходном и социальном налоге. Учитывались лица, работающие на основании как трудового договора, Закона о публичной службе*, так и договора о службе.

„Изменения в методологии дают возможность публиковать помимо данных о средней зарплаты также показатели медианной зарплаты. Кроме того, сбор данных, преимущественно основанный на данных из регистров, снижает административную нагрузку для предъявителей данных“, — сказал аналитик Департамента статистики Арго Таркиайнен.

В разрезе сфер деятельности средняя месячная брутто-зарплата в первом квартале была наиболее высокой в сферах информации и связи (3160 евро), финансовой и страховой деятельности (2952 евро) и в энергетике (2435 евро). „Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1124 евро), предоставления прочих видов услуг (1142 евро) и операций с недвижимостью (1209 евро)“, — отметил Таркиайнен. Он добавил, что более всего средняя зарплата выросла в сферах образования (19,8%) и услуг по проживанию и питанию (17,3%).

Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде (1975 евро) и Тартуском уезде (1730 евро), а самой низкой — в Саареском уезде (1316 евро) и Валгаском уезде (1261 евро). За год зарплаты более всего выросли в Валгаском уезде (на 16,3 %) и Тартуском уезде (на 14,1 %).

Медианная зарплата, т. е. показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, в первом квартале этого года была наиболее высокой в сферах информации и связи (2661 евро), финансовой и страховой деятельности (2395 евро), а также государственного управления и обороны (2100 евро). Наиболее низкой медианная зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (984 евро), предоставления прочих видов услуг (892 евро) и операций с недвижимостью (813 евро).