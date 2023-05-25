Убивший свою мать житель Ласнамяэ получил приговор

Согласно обвинению, убийство было совершено жестоким и мучительным способом. Подсудимый сделал это по непонятным даже для самого себя причинам.

Во время декабрьского судебного заседания прокурор Диана Хелила озвучила подробности преступления: жертва получила несколько десятков ножевых ранений в голову, лицо, грудь и спину. После того как мать упала на кухне на спину, Александр уселся на нее верхом и продолжал наносить удары в область головы и шеи. Он зажимал матери рот рукой, чтобы она не кричала. Обвинение просило суд приговорить обвиняемого к 16 годам лишения свободы.

В суде так и осталось непонятным, по каким причинам подсудимый совершил преступление. Он пил вместе с матерью чай и обсуждал планы на будущее, когда вдруг услышал голоса, которые якобы приказали ему „сделай это тихо“.

„Мне нечего сказать в собственное оправдание. Убив мать, я совершил самое тяжкое на свете преступление. И я должен понести за это наказание“, - сказал в своем последнем слове Иванов.

Харьюский уездный суд признал ранее не наказывавшегося в уголовном порядке Иванова виновным и назначил ему в виде наказания 13 лет лишения свободы.

Срок отбытия наказания исчисляется со дня задержания в марте прошлого года. Осужденный должен также оплатить процессуальные издержки в размере 6277,46 евро.

Подробнее о преступлении читайте здесь и здесь.

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