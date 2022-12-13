13.12.2022, 15:35
„Я слышал послания“. Убивший мать житель Ласнамяэ сам не понимает, почему совершил это жестокое преступление
ФОТО: | Delfi Meedia
„Он был моим родным братом“, — ответил в начале процесса Виталий* Иванов на вопрос суда об отношениях с подсудимым. Переводчик подчеркнул, что свидетель сказал „был“ - в прошедшем времени, пишет Eesti Päevaleht.
21 марта около полудня поступил вызов на улицу Коорти в Ласнамяэ, где в многоквартирном доме была убита 67-летняя женщина. В оперативном сообщении также говорилось, что подозреваемый в убийстве 37-летний мужчина был задержан недалеко от места происшествия и доставлен в следственный изолятор для проведения следственных действий.