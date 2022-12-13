„Я слышал послания“. Убивший мать житель Ласнамяэ сам не понимает, почему совершил это жестокое преступление

21 марта около полудня поступил вызов на улицу Коорти в Ласнамяэ, где в многоквартирном доме была убита 67-летняя женщина. В оперативном сообщении также говорилось, что подозреваемый в убийстве 37-летний мужчина был задержан недалеко от места происшествия и доставлен в следственный изолятор для проведения следственных действий.