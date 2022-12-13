ЧП и криминал
13.12.2022, 15:35

„Я слышал послания“. Убивший мать житель Ласнамяэ сам не понимает, почему совершил это жестокое преступление

 
За несколько минут до трагедии не было никаких признаков того, что Александр Иванов может жестоко убить свою мать.
За несколько минут до трагедии не было никаких признаков того, что Александр Иванов может жестоко убить свою мать.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

„Он был моим родным братом“, — ответил в начале процесса Виталий* Иванов на вопрос суда об отношениях с подсудимым. Переводчик подчеркнул, что свидетель сказал „был“ - в прошедшем времени, пишет Eesti Päevaleht.

21 марта около полудня поступил вызов на улицу Коорти в Ласнамяэ, где в многоквартирном доме была убита 67-летняя женщина. В оперативном сообщении также говорилось, что подозреваемый в убийстве 37-летний мужчина был задержан недалеко от места происшествия и доставлен в следственный изолятор для проведения следственных действий.

Сегодня 38-летний Александр Иванов предстал перед судом по обвинению в убийстве своей матери Ирины*.

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