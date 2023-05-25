Опасно ли дышать вблизи пожара на Суур-Сыямяэ? Отвечает эксперт

Вчера на месте пожара были проведены измерения с помощью передвижной лаборатории, а сегодня измерительный автобус оттуда уже увезли. „После тушения в воздухе не должно особо ничего остаться. Однако проблема может возникнуть, когда пепелище подсохнет, а ветер начнет разносить пыль“, – отмечает Тейнемаа. По его словам часть токсичных летучих химических веществ улетели вместе с продуктами горения в атмосферу и, вероятно, в итоге вернутся обратно в виде осадков, но уже не в таком концентрированном виде.

„Некоторые загрязняющие вещества, безусловно, присутствуют в зоне горения, и большая их часть попала в канализацию вместе с водой, которая использовалась для тушения пожара“, – продолжает Тейнемаа

Как быстро будут разлагаться загрязняющие вещества, пока сказать сложно. Это зависит от того, какие вещества там хранились. На данный момент центр исследований окружающей среды такой информацией не располагает. Тем не менее Тейнемаа подытожил, что во время пожара образуются полиароматические углеводороды и диоксины – загрязнители, которые, к сожалению, являются очень стойкими.

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