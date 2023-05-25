ВИДЕО | В зале Рийгикогу снова „весело“: Каллас учится вставать „не как ужаленная“, а депутат от EKRE сравнивает однополые браки с нудизмом на президентском балу

Например, в промежутке между множественными запросами Хелле-Мооника Хельме (EKRE) сочла, что глава правительства повела себя неподобающим образом, и сделала соответствующее замечание: якобы Каллас, отвечая на вопрос депутата, „вскочила как ужаленная и принялась врать“.

Через какое-то время Каллас вспомнила это замечание и, отвечая на вопрос и вставая, иронично спросила: „Сейчас я встала достаточно медленно на ваш вкус? Вашему вкусу сложно угодить. Что бы я ни делала и что бы ни сказала, будет неправильно“.

По обыкновению „жарко“ в зале Рийгикогу стало и во время обсуждения закона о равенстве браков. Депутат Март Маастик (Isamaa) сравнил предоставление однополым парам права на заключение брака с ситуацией, если бы нудист захотел прийти на президентский бал в чем мать родила.

Он сказал, что для каждого отдельного случая невозможно делать исключение. Кроме этого, по мнению политика, после принятия закона несчастных людей станет больше, чем счастливых, поскольку для многих сторонников традиционных отношений понятие брака будет осквернено. „Все-таки большинство должно решать за меньшинство. Ни те, ни другие не должны быть несчастны. Нужно найти золотую середину“, - отметил депутат.

В контексте однополых браков Хелле-Мооника Хельме отметила, что эстонское телевидение переполнено пропагандистскими передачами, и выразила беспокойство по поводу того, за легализацией однополых браков последует следующая ступень, например, облегчение процесса смены пола. Кая Каллас ответила, что это и есть нормальная ситуация, когда общество меняется. Еще недавно права женщин были сильно ущемлены, а сейчас женщины являются полноправными членами общества.

„Что касается телевизора, то я не понимаю людей, которые в такую прекрасную погоду смотрят телевизор“, - сыронизировала премьер.