Новости Эстонии
26.05.2023, 09:45

Реформа системы попечения: с 1 июля финансовое положение людей в домах попечения улучшится

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Vanaproua
Vanaproua
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Благодаря вступающей в силу с 1 июля реформе системы социального попечения государство будет частично покрывать стоимость места в учреждениях, оказывающих услугу общего ухода, что значительно облегчит финансовое положение получателей услуги и их близких.

Реформа системы попечения предполагает, что местные самоуправления будут получать дополнительные финансовые средства, благодаря чему места в заведениях, оказывающих услугу круглосуточного общего ухода, станут доступнее, а услуги качественнее. Кроме того, повысится качество и доступность услуг по уходу для людей, проживающих в своих домах. Также местное самоуправление будет частично компенсировать расходы на жилье и питание людям, чей доход ниже средней пенсии по старости.

Согласно данным исследования, проведенного в ходе планирования реформы, примерно 230 000 людей в возрасте 16 лет и старше ухаживают или помогают человеку с хроническими проблемами со здоровьем или ограниченными физическими возможностями. Чаще всего опекаемым является пожилой родственник. Свыше 30 000 человек уделяют помощи родственникам более 40 часов в неделю.

„Зачастую уход за своим близким осуществляют люди трудоспособного возраста, которые вынуждены выбирать: определить ли своего родственника в платный дом попечения или ухаживать за ним дома самостоятельно. Такой выбор ставит существенную долю населения в затруднительное положение на рынке труда“, – сказала министр социальных дел Сигне Рийсало.

Согласно исследованию, проведенному в 2022 году по заказу Министерства социальных дел, реформа системы попечения могла бы вернуть на рынок труда почти 20 000 человек. „С помощью данной реформы мы хотим дать нуждающимся в уходе людям чувство уверенности и поддержать их экономически. Кроме того, мы видим в этом возможность морально поддержать их близких, поскольку по итогу реформы должна снизиться их нагрузка по опеке, а шансы вернуться на рынок труда должны возрасти“, – сказала Рийсало.

Согласно статистическим данным, самая большая потребность в услугах попечения наблюдается в старшей возрастной группе, в связи с чем реформа предполагает возможность дополнительных субсидий тем, чей доход ниже средней пенсии по старости. В текущем году средняя стоимость места в доме попечения достигает 1300 евро в месяц, а средняя пенсия по старости составляет почти 700 евро, что не покрывает в полной мере стоимость содержания в специализированном заведении.

„Цель этой реформы – материальная поддержка нуждающихся в уходе людей. Нововведения предусматривают помощь тем, чей доход ниже средней пенсии по старости. В этом случае местное самоуправление компенсирует недостающую сумму в пределах разницы между доходом человека и средней пенсией по старости, что гарантирует место в доме попечения каждому нуждающемуся“, – добавила Рийсало.

В общей сложности в 2023 году государство инвестирует в доступность услуг попечения и их качество 40 миллионов евро, а в 2024 году из государственного бюджета в доходную базу местных самоуправлений поступит уже почти 57 миллионов евро. К 2026 году эта сумма возрастет до 62 миллионов евро.

Реформа системы попечения является одной из самых крупных, наиболее ожидаемых и необходимых в социальной сфере за последние десятилетия. В ходе ее реализации государство выделит местным самоуправлениям дополнительные финансовые средства для предоставления долгосрочного ухода нуждающимся людям. Самоуправления смогут использовать предоставленные средства для организации услуг в специализированных заведениях и на дому.

В связи с вступающей в силу вышеупомянутой реформой Таллиннская горуправа направила в горсобрание проект постановления, согласно которому будут изменены условия и порядок оказания социальных услуг.

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что в связи со вступающей в силу с 1 июля государственной реформой попечения возрастет финансирование со стороны местных самоуправлений при оплате услуг домов по уходу, при этом снизится нагрузка на нуждающегося в услуге человека и его близких. „Прежде услугу общего ухода оплачивал ее получатель, если у него были финансовые или имущественные средства для этого, либо его близкие. В связи с проведением реформы с июля самоуправление будет оплачивать расходы на услугу работников по уходу, а получатель услуги должен будет оплатить в качестве доли самофинансирования расходы на проживание и питание, средства гигиены и прочее“, - пояснила Бешкина.

Получатель услуги в качестве самофинансирования должен будет оплатить помимо расходов на проживание и питание также вызванные личными потребностями расходы и превышающую порог стоимость услуги по уходу, если человек выбирает попечительский дом, стоимость услуг в котором более высокая. Поэтому местные самоуправления будут вводить порог оплаты расходов на уход в рамках общей услуги по уходу. В Таллинне в основу порога стоимости ляжет уровень цен на услуги, действующий в предоставляющих их учреждениях в Таллинне и Харьюмаа.

„Таким образом, начиная с 1 июля город будет сам вносить долю за оказание услуги по уходу для всех ее получателей, если при оценке степени потребности в помощи определено, что наиболее подходящей для человека мерой поддержки является круглосуточный общий уход, а другие вспомогательные меры, например, услуга по уходу на дому, не являются достаточными“, - пояснила Бешкина.

По словам вице-мэра, эти изменения в нынешних непростых экономических условиях являются положительными для нуждающихся в помощи людей и их близких, но реформа ставит перед местными самоуправлениями множество срочных задач. „Местным самоуправлениям дали слишком мало времени, чтобы ввести изменения, в особенности учитывая, что и подготовка со стороны государства еще не завершена. Некоторые самоуправления беспокоит то, что запланированные в государственном бюджете средства на следующий год не покрывают действительные расходы, сопутствующие реализации реформы. Для Таллинна это означает дополнительные расходы, которые составят по нашим оценкам около 9 миллионов евро, - сказала Бешкина. – Значительно возрастет и административная нагрузка города, уже сейчас исключительно для запуска данной реформы в Таллинне создано 22 дополнительных рабочих места. В связи с этим административные расходы составят в этом году около миллиона евро, в следующем году – примерно пол миллиона евро. Но еще большую обеспокоенность вызывает то, что возрастает потребность в услуге, но при этом дополнительных мест не создается“.

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