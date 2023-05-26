Реформа системы попечения: с 1 июля финансовое положение людей в домах попечения улучшится

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что в связи со вступающей в силу с 1 июля государственной реформой попечения возрастет финансирование со стороны местных самоуправлений при оплате услуг домов по уходу, при этом снизится нагрузка на нуждающегося в услуге человека и его близких. „Прежде услугу общего ухода оплачивал ее получатель, если у него были финансовые или имущественные средства для этого, либо его близкие. В связи с проведением реформы с июля самоуправление будет оплачивать расходы на услугу работников по уходу, а получатель услуги должен будет оплатить в качестве доли самофинансирования расходы на проживание и питание, средства гигиены и прочее“, - пояснила Бешкина.

Получатель услуги в качестве самофинансирования должен будет оплатить помимо расходов на проживание и питание также вызванные личными потребностями расходы и превышающую порог стоимость услуги по уходу, если человек выбирает попечительский дом, стоимость услуг в котором более высокая. Поэтому местные самоуправления будут вводить порог оплаты расходов на уход в рамках общей услуги по уходу. В Таллинне в основу порога стоимости ляжет уровень цен на услуги, действующий в предоставляющих их учреждениях в Таллинне и Харьюмаа.

„Таким образом, начиная с 1 июля город будет сам вносить долю за оказание услуги по уходу для всех ее получателей, если при оценке степени потребности в помощи определено, что наиболее подходящей для человека мерой поддержки является круглосуточный общий уход, а другие вспомогательные меры, например, услуга по уходу на дому, не являются достаточными“, - пояснила Бешкина.