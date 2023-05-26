Реформа системы попечения: с 1 июля финансовое положение людей в домах попечения улучшится(1)
Благодаря вступающей в силу с 1 июля реформе системы социального попечения государство будет частично покрывать стоимость места в учреждениях, оказывающих услугу общего ухода, что значительно облегчит финансовое положение получателей услуги и их близких.
Реформа системы попечения предполагает, что местные самоуправления будут получать дополнительные финансовые средства, благодаря чему места в заведениях, оказывающих услугу круглосуточного общего ухода, станут доступнее, а услуги качественнее. Кроме того, повысится качество и доступность услуг по уходу для людей, проживающих в своих домах. Также местное самоуправление будет частично компенсировать расходы на жилье и питание людям, чей доход ниже средней пенсии по старости.
Согласно данным исследования, проведенного в ходе планирования реформы, примерно 230 000 людей в возрасте 16 лет и старше ухаживают или помогают человеку с хроническими проблемами со здоровьем или ограниченными физическими возможностями. Чаще всего опекаемым является пожилой родственник. Свыше 30 000 человек уделяют помощи родственникам более 40 часов в неделю.
„Зачастую уход за своим близким осуществляют люди трудоспособного возраста, которые вынуждены выбирать: определить ли своего родственника в платный дом попечения или ухаживать за ним дома самостоятельно. Такой выбор ставит существенную долю населения в затруднительное положение на рынке труда“, – сказала министр социальных дел Сигне Рийсало.
Согласно исследованию, проведенному в 2022 году по заказу Министерства социальных дел, реформа системы попечения могла бы вернуть на рынок труда почти 20 000 человек. „С помощью данной реформы мы хотим дать нуждающимся в уходе людям чувство уверенности и поддержать их экономически. Кроме того, мы видим в этом возможность морально поддержать их близких, поскольку по итогу реформы должна снизиться их нагрузка по опеке, а шансы вернуться на рынок труда должны возрасти“, – сказала Рийсало.
Согласно статистическим данным, самая большая потребность в услугах попечения наблюдается в старшей возрастной группе, в связи с чем реформа предполагает возможность дополнительных субсидий тем, чей доход ниже средней пенсии по старости. В текущем году средняя стоимость места в доме попечения достигает 1300 евро в месяц, а средняя пенсия по старости составляет почти 700 евро, что не покрывает в полной мере стоимость содержания в специализированном заведении.
„Цель этой реформы – материальная поддержка нуждающихся в уходе людей. Нововведения предусматривают помощь тем, чей доход ниже средней пенсии по старости. В этом случае местное самоуправление компенсирует недостающую сумму в пределах разницы между доходом человека и средней пенсией по старости, что гарантирует место в доме попечения каждому нуждающемуся“, – добавила Рийсало.
В общей сложности в 2023 году государство инвестирует в доступность услуг попечения и их качество 40 миллионов евро, а в 2024 году из государственного бюджета в доходную базу местных самоуправлений поступит уже почти 57 миллионов евро. К 2026 году эта сумма возрастет до 62 миллионов евро.
Реформа системы попечения является одной из самых крупных, наиболее ожидаемых и необходимых в социальной сфере за последние десятилетия. В ходе ее реализации государство выделит местным самоуправлениям дополнительные финансовые средства для предоставления долгосрочного ухода нуждающимся людям. Самоуправления смогут использовать предоставленные средства для организации услуг в специализированных заведениях и на дому.
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