ФОТО | Таллинн хочет дать улице Ристику новый облик
Таллинн планирует разработать решение по реконструкциив районе Пельгулинн улиц Ристику, Харьяпеа и Ристику пыйк на всей протяженности, включая реконструкцию велосипедно-пешеходных дорожек и уличного освещения, чтобы сделать городское пространство более зеленым и учитывающим интересы всех участников дорожного движения.
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отмечает, что Ристику — улица с интенсивным и разнообразным движением, где уличное пространство делят пешеходы, велосипедисты, автобусы и автомобили. „Все они должны вместится и двигаться по зеленой и учитывающей все особенности имеющего культурно-историческую значимость района. Мы представим горожанам решение с тем, чтобы до начала реконструкции получить от них обратную связь и максимально учесть ее при реконструкции“, - сказал Свет.
Проект охватит улицу Ристику на всем протяжении (от Палдиского шоссе до улицы Копли), улицу Хярьяпеа на всем протяжении (от улицы Сыле до улицы Хейна) и Ристику пыйк.
Согласно проекту, скорость движения по улице Ристику составит 40 км/ч, по улице Хярьяпеа – 30 км/ч, а Ристику пыйк будет обустроен как дворовая территория.
„Приятно, что расположенная в Пельгулинна и активно используемая улица будет более безопасной и более дружественной к велосипедистам и пешеходам. Приглашаю местных жителей ознакомиться с проектом и поделиться своими замечаниями“, - призвала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
В результате реконструкции будут построены новые тротуары, велосипедные дорожки и проезжая часть, сохранены существующие высокие насаждения, которые также планируется дополнить новыми зелеными насаждениями, будет обновлено уличное освещение и подземные инженерные сети.
Перед Ристикуской основной школой запланирована пешеходная зона с низкими и высокими зелеными насаждениями, скамейками и велосипедными стойками. Перед зданием школы предусмотрено место остановки для легковых автомобилей и автобусов.
Автобусные остановки будут оборудованы павильонами ожидания и прочим уличным инвентарем; также проектируется новая автобусная остановка „Standard“, а остановка „Härjapea“ будет перенесена на другую сторону перекрестка.
На улице Хярьяпеа проезжая часть спроектирована для ее совместного использования автотранспортом и велосипедистами. На улице Хярьяпеа перекрестки будут приподняты и смещены для повышения безопасности движения и улучшения видимости. Ристику пыйк спроектирован как дворовая территория, на которой тротуар, проезжая часть и парковочные места будут располагаться на одном уровне.
В эскизном проекте на улицах Ристику и Хярьяпеа предусмотрены новые низкие и высокие насаждения, клумбы, на которые будет стекать дождевая вода с улиц, а также создание травянистых насаждений, что сведет к минимуму необходимость в постоянном покосе травы и будет способствовать уравновешиванию ливневых потоков.
На уличном пространстве также запланированы скамейки, урны для мусора и парковочные места для велосипедов и самокатов.
С эскизом можно ознакомиться здесь (обратную связь можно дать до 14 июня). Представление эскиза реконструкции улиц Ристику и Хярьяпеа состоится 30 мая 2023 года в 18.30 в Ристикуской основной школе (Ристику 69).
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