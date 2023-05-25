ФОТО | Таллинн хочет дать улице Ристику новый облик

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отмечает, что Ристику — улица с интенсивным и разнообразным движением, где уличное пространство делят пешеходы, велосипедисты, автобусы и автомобили. „Все они должны вместится и двигаться по зеленой и учитывающей все особенности имеющего культурно-историческую значимость района. Мы представим горожанам решение с тем, чтобы до начала реконструкции получить от них обратную связь и максимально учесть ее при реконструкции“, - сказал Свет.

Проект охватит улицу Ристику на всем протяжении (от Палдиского шоссе до улицы Копли), улицу Хярьяпеа на всем протяжении (от улицы Сыле до улицы Хейна) и Ристику пыйк.

Согласно проекту, скорость движения по улице Ристику составит 40 км/ч, по улице Хярьяпеа – 30 км/ч, а Ристику пыйк будет обустроен как дворовая территория.

„Приятно, что расположенная в Пельгулинна и активно используемая улица будет более безопасной и более дружественной к велосипедистам и пешеходам. Приглашаю местных жителей ознакомиться с проектом и поделиться своими замечаниями“, - призвала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

В результате реконструкции будут построены новые тротуары, велосипедные дорожки и проезжая часть, сохранены существующие высокие насаждения, которые также планируется дополнить новыми зелеными насаждениями, будет обновлено уличное освещение и подземные инженерные сети.

Перед Ристикуской основной школой запланирована пешеходная зона с низкими и высокими зелеными насаждениями, скамейками и велосипедными стойками. Перед зданием школы предусмотрено место остановки для легковых автомобилей и автобусов.

Автобусные остановки будут оборудованы павильонами ожидания и прочим уличным инвентарем; также проектируется новая автобусная остановка „Standard“, а остановка „Härjapea“ будет перенесена на другую сторону перекрестка.