04.06.2023, 19:22
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Могут ли наследники скрыть содержание завещания?(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Мой хороший друг пообещал завещать мне свою ценную коллекцию произведений искусства, хотя я не являюсь его родственником. Насколько мне известно, он также составил завещание. Недавно мужчина скоропостижно скончался.
Я не знаю его родственников, у меня нет с ними связи. Когда я спросил сына этого человека, каково содержание завещания, он отказался говорить об этом. Как узнать, завещано мне что-то или нет? В каком регистре отмечаются нотариальные завещания и кто имеет право ознакомиться с их содержанием? Когда нотариус приступает к разделу наследства, обязан ли он сообщить мне, что я получил какую-то часть имущества по завещанию?“ - спрашивает читатель Maaleht.