ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Могут ли наследники скрыть содержание завещания?

Я не знаю его родственников, у меня нет с ними связи. Когда я спросил сына этого человека, каково содержание завещания, он отказался говорить об этом. Как узнать, завещано мне что-то или нет? В каком регистре отмечаются нотариальные завещания и кто имеет право ознакомиться с их содержанием? Когда нотариус приступает к разделу наследства, обязан ли он сообщить мне, что я получил какую-то часть имущества по завещанию?“ - спрашивает читатель Maaleht.