Новости Эстонии
04.06.2023, 19:22

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Могут ли наследники скрыть содержание завещания?

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Ivo Mahhov
vandeadvokaat
Завещание
Завещание
ФОТО: SVEN ARBET | Delfi Meedia

„Мой хороший друг пообещал завещать мне свою ценную коллекцию произведений искусства, хотя я не являюсь его родственником. Насколько мне известно, он также составил завещание. Недавно мужчина скоропостижно скончался.

Я не знаю его родственников, у меня нет с ними связи. Когда я спросил сына этого человека, каково содержание завещания, он отказался говорить об этом. Как узнать, завещано мне что-то или нет? В каком регистре отмечаются нотариальные завещания и кто имеет право ознакомиться с их содержанием? Когда нотариус приступает к разделу наследства, обязан ли он сообщить мне, что я получил какую-то часть имущества по завещанию?“ - спрашивает читатель Maaleht.

Отвечает присяжный адвокат Иво Махов:

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