ФОТО | Работы на месте пожара на Суур-Сыямяэ продолжаются. Ситуацию оценили следователи

Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил порталу Delfi, что на месте пожара идут проливочные работы с тем, чтобы исключить новое возгорание.

Нахождение в опасной зоне, то есть в непосредственном соседстве с местом пожара, по-прежнему запрещено. Движение на месте регулирует полиция.

Повреждение получило здание Центра упаковки (Pakendikeskus), расположенное рядом со станцией по переработке отходов. Представителям центра сегодня разрешили зайти в здание, чтобы оценить размер ущерба.

К тому же сегодня на место прибыли следователи Спасательного департамента и полиции. На сегодняшний день неизвестно, по какой причине возник пожар.

Станция по переработке отходов принадлежит компании Epler & Lorenz. Член правления предприятия Арго Лууда сказал вчера, что опасность такого большого несчастья была бы гораздо меньше, если бы у них была бы необходимая для переработки горелка.

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