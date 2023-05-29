Новости Эстонии
29.05.2023, 11:45

Капитан армии США Вадим Егоров. Как уроженец Чебоксар быстро стал американцем и теперь служит в Эстонии

 

Капитан армии США Вадим Егоров родился в России, в 10-летнем возрасте переехал в Соединенные Штаты Америки и еще через 10 лет стал уже американским солдатом. Теперь он капитан команды по гражданским делам в странах Балтии, рассказывает местным об армии США, проводит уроки для школьников и сотрудничает с негосударственными структурами. Читайте интервью RusDelfi о том, как у него это получилось.

Вы родились в Чебоксарах, в России, в 1990 году. Через 10 лет переехали в США, получили американское гражданство и теперь служите в армии Соединенных Штатов. Как так получилось?

В 1990-х годах мы жили с мамой, папой и сестрой в Чебоксарах. Наша тетя уже переехала в США. Она, не сказав нам, подала наши документы на Green card (Грин-карта позволяет иностранцам трудоустроиться в США - прим.ред.). Неожиданно мы ее получили. Родители подумали и решили ради нас переехать в Америку. Мы несколько лет готовились и в 2000 году переехали к тёте в пригород Нью-Йорка.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии