Капитан армии США Вадим Егоров. Как уроженец Чебоксар быстро стал американцем и теперь служит в Эстонии

Вы родились в Чебоксарах, в России, в 1990 году. Через 10 лет переехали в США, получили американское гражданство и теперь служите в армии Соединенных Штатов. Как так получилось?

В 1990-х годах мы жили с мамой, папой и сестрой в Чебоксарах. Наша тетя уже переехала в США. Она, не сказав нам, подала наши документы на Green card (Грин-карта позволяет иностранцам трудоустроиться в США - прим.ред.). Неожиданно мы ее получили. Родители подумали и решили ради нас переехать в Америку. Мы несколько лет готовились и в 2000 году переехали к тёте в пригород Нью-Йорка.