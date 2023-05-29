29.05.2023, 11:45
Капитан армии США Вадим Егоров. Как уроженец Чебоксар быстро стал американцем и теперь служит в Эстонии
Капитан армии США Вадим Егоров родился в России, в 10-летнем возрасте переехал в Соединенные Штаты Америки и еще через 10 лет стал уже американским солдатом. Теперь он капитан команды по гражданским делам в странах Балтии, рассказывает местным об армии США, проводит уроки для школьников и сотрудничает с негосударственными структурами. Читайте интервью RusDelfi о том, как у него это получилось.