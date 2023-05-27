Новости Эстонии
27.05.2023, 10:00

Знатоки погоды и природы Эстонии на редкость единодушны: нас ждет тропическое лето?

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Бабочка на пляже.
Бабочка на пляже.
ФОТО: Valdek Alber | -

По устоявшейся традиции издание Maaleht обратилось к знатокам погоды и природы с вопросом, каким будет нынешнее лето. На этот раз знатоки, давая прогнозы, разошлись лишь в деталях.

„Те, кто мечтает о теплом и солнечном лете, могут радоваться, нынешний год — их год, - сказал Аарне Отс из деревни Сюргавере, расположенной в 20 километрах от Вильянди. - Июнь будет теплым, средняя температура в пределах 15-16 градусов, в июле средняя температура 17 и в августе 18 градусов. Все летние месяцы температура будет выше нормы“.

Аарне Отс успокоил тех, кто не переносит максимальных температур: лето будет теплым, но не жарким. „Просто теплое лето, волны горячего воздуха будут чередоваться прохладными“, - пояснил он.

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