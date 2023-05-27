Знатоки погоды и природы Эстонии на редкость единодушны: нас ждет тропическое лето?

„Те, кто мечтает о теплом и солнечном лете, могут радоваться, нынешний год — их год, - сказал Аарне Отс из деревни Сюргавере, расположенной в 20 километрах от Вильянди. - Июнь будет теплым, средняя температура в пределах 15-16 градусов, в июле средняя температура 17 и в августе 18 градусов. Все летние месяцы температура будет выше нормы“.