Теннис
25.05.2023, 09:51

ВИДЕО | Нервишки шалят: теннисист разбил ракетку о судейскую вышку

 
ФОТО: Pexels.com

Шведский теннисист Микаэль Имер был дисквалифицирован по ходу матча второго круга на турнире ATP в Лионе против француза Артура Филса за то, что разбил ракетку о судейскую вышку.

Инцидент произошел при счете 6:5 в пользу француза в первом сете. Имер проиграл свою подачу и так расстроился, что вдребезги разбил свою ракетку о судейскую вышку. От ракетки в итоге осталась одна рукоятка, а в вышке образовалась дыра.

Ранее в этом гейме швед долго спорил с судьей после того, как тот отказался спуститься и проверить, как считал Имер, аут соперника.

Имер, который является 53-й ракеткой мира, в итоге был дисквалифицирован за свое поведение, а Филс вышел в четвертьфинал.

Источник - РБК

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