ВИДЕО | Нервишки шалят: теннисист разбил ракетку о судейскую вышку

Инцидент произошел при счете 6:5 в пользу француза в первом сете. Имер проиграл свою подачу и так расстроился, что вдребезги разбил свою ракетку о судейскую вышку. От ракетки в итоге осталась одна рукоятка, а в вышке образовалась дыра.



Ранее в этом гейме швед долго спорил с судьей после того, как тот отказался спуститься и проверить, как считал Имер, аут соперника.



Имер, который является 53-й ракеткой мира, в итоге был дисквалифицирован за свое поведение, а Филс вышел в четвертьфинал.



Источник - РБК

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