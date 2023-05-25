Владелец подвергшейся пожару станции отходов приносит свои извинения: „Произошедшее шокировало“

„Прежде всего, мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам Спасательного департамента, которые ликвидировали пожар, начавшийся днем ​​23 мая на станции отходов, расположенной в Суур-Сыямяэ. Профессиональные и самоотверженные действия спасателей по сдерживанию и тушению пожара помогли предотвратить еще больший ущерб“, — сказал Лууде.

„То, что произошло, шокирует и печалит. AS Epler & Lorenz приносит извинения всем за случившееся. Единственная светлая сторона этого крайне серьезного происшествия — то, что никто не пострадал“, — признался владелец компании.

На станции, которая была уничтожена в результате пожара, сортировались и переупаковывались опасные отходы. Переработка осуществлялась в соответствии с законом, и для этой цели компании были выданы соответствующие разрешения.

По словам Лууде, неизвестно, что стало причиной пожара. „Конечно, AS Epler & Lorenz полностью сотрудничает с властями, чтобы как можно скорее выяснить причину возгорания“, — сказал Лууде.

При первой же возможности здесь начнутся работы по очистке и устранению загрязнения .

Лууде добавил, что произошедшее на Суур-Сыямяэ привлекло внимание общественности к опасным отходам, которые образуются в результате производственных процессов многих предприятий, а также к опасным отходам, которые ежедневно образуются в домашних условиях – это, например, батарейки, аккумуляторы, остатки краски. Это означает, что должны быть созданы возможности для обработки и уничтожения таких отходов. „На государственном уровне необходимо учитывать необходимость строительства заводов по переработке опасных отходов и ускорения связанных с этим процессов“, — сказал он.

Несмотря на инцидент, услуги, предлагаемые AS Epler & Lorenz, в целом функционируют в обычном режиме, и все клиенты будут продолжать обслуживаться, возможные ошибки будут оперативно устраняться.

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