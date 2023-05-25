Владелец подвергшейся пожару станции отходов приносит свои извинения: „Произошедшее шокировало“
Во вторник на Суур-Сыямяэ, недалеко от Таллинна, загорелась станция переработки отходов. Ее (AS Epler & Lorenz) владелец Арго Лууде публично принес извинения за случившееся, пишет Delfi Ärileht.
„Прежде всего, мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам Спасательного департамента, которые ликвидировали пожар, начавшийся днем 23 мая на станции отходов, расположенной в Суур-Сыямяэ. Профессиональные и самоотверженные действия спасателей по сдерживанию и тушению пожара помогли предотвратить еще больший ущерб“, — сказал Лууде.
„То, что произошло, шокирует и печалит. AS Epler & Lorenz приносит извинения всем за случившееся. Единственная светлая сторона этого крайне серьезного происшествия — то, что никто не пострадал“, — признался владелец компании.
На станции, которая была уничтожена в результате пожара, сортировались и переупаковывались опасные отходы. Переработка осуществлялась в соответствии с законом, и для этой цели компании были выданы соответствующие разрешения.
По словам Лууде, неизвестно, что стало причиной пожара. „Конечно, AS Epler & Lorenz полностью сотрудничает с властями, чтобы как можно скорее выяснить причину возгорания“, — сказал Лууде.
При первой же возможности здесь начнутся работы по очистке и устранению загрязнения .
Лууде добавил, что произошедшее на Суур-Сыямяэ привлекло внимание общественности к опасным отходам, которые образуются в результате производственных процессов многих предприятий, а также к опасным отходам, которые ежедневно образуются в домашних условиях – это, например, батарейки, аккумуляторы, остатки краски. Это означает, что должны быть созданы возможности для обработки и уничтожения таких отходов. „На государственном уровне необходимо учитывать необходимость строительства заводов по переработке опасных отходов и ускорения связанных с этим процессов“, — сказал он.
Несмотря на инцидент, услуги, предлагаемые AS Epler & Lorenz, в целом функционируют в обычном режиме, и все клиенты будут продолжать обслуживаться, возможные ошибки будут оперативно устраняться.
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