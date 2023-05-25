Андрей Канте: из-за пожара в Ласнамяэ школы и сады сами решают, как организовать учебный процесс

„Вчера в первой половине дня мы направили письмо руководителям детских садов и школ, что они вправе сами решать, как будет организован учебный процесс – исходя из ситуации и в интересах детей. При этом детским садам, территориально расположенным в Ласнамяэ, Пирита, Кесклинне и Кристийне, было рекомендовано до обеда не выходить с детьми на прогулку.