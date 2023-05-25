Андрей Канте: из-за пожара в Ласнамяэ школы и сады сами решают, как организовать учебный процесс(3)
„Ситуация с качеством воздуха в разных районах города отличается, однако Спасательный департамент подтвердил нам, что непосредственной опасности нет, тем не менее в окрестностях пожара они просят не открывать окна и двери, выключить принудительную вентиляцию, а также не находиться на улице в течение длительного времени“, - прокомментировал RusDelfi вице-мэр Андрей Канте.
„Вчера в первой половине дня мы направили письмо руководителям детских садов и школ, что они вправе сами решать, как будет организован учебный процесс – исходя из ситуации и в интересах детей. При этом детским садам, территориально расположенным в Ласнамяэ, Пирита, Кесклинне и Кристийне, было рекомендовано до обеда не выходить с детьми на прогулку.
Мы продолжаем отслеживать ситуацию, и при необходимости школам и детским садам сегодня будут даны дополнительные распоряжения“, - отметил вице-мэр Андрей Канте.