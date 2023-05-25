Ситуация на дорогах: 13 ДТП за день, три человека упали с самокатов, в аварии пострадал 9-месячный ребенок
Вчера произошло 13 дорожных происшествий, в том числе три с участием самокатов. От управления транспортными средствами устранили шесть водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
Вчера в 02.51 в Пылваском уезде в волости Канепи на 13-м километре шоссе Пылва-Саверна 46-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля BMW 318D, потерял управление и выехал на покос. Автомобиль, угодив колесом в яму, перевернулся и врезался крышей в дерево. Водителя доставили в больницу.
В 07.27 произошло дорожно-транспортное происшествие в Тарту у дома по бульвару Вабадузе, 1. 33-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем BMW 530D, выезжая с парковки и поворачивая направо, преградила дорогу маршрутному автобусу Scania, за рулем которого находился 33-летний мужчина. Во избежание столкновения водитель автобуса резко затормозил, в результате чего в автобусе упала 59-летняя женщина, ее доставили в больницу.
В 09.07 в Нарве у дома по улице Креэнхольми, 15 упал с велосипеда 14-летний мальчик. Велосипедиста доставили в больницу.
В 10.34 произошло дорожно-транспортное происшествие в Таллинне у дома по бульвару Сыпрузе, 179. 49-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Porsche Panamera, при перестроении из правого ряда в левый столкнулся с мотоциклом Yamaha, которым управляла 32-летняя женщина. Мотоцикл отбросило на движущийся впереди легковой автомобиль BMW 640D, которым управлял 49-летний мужчина. Точные обстоятельства ДТП расследуются. Водителя мотоцикла доставили в больницу.
В 12.44 произошло дорожное происшествие в Ида-Втирумаа в волости Люганузе на 3-м километре дороги Кивиыли-Варья. 59-летний мужчина, управлявший Audi A4, при повороте вылетел с дороги налево, автомобиль перевернулся на крышу. Водителя и пассажирку, 79-летнюю женщину, доставили в больницу.
В 12.59 произошло дорожное происшествие в Рапласком уезде в волости Мярьямаа на 81-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Ехавший на мопеде Audi A4 мужчина, личность которого не установлена, наехал на следовавший по главной дороге грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился 68-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в больницу.
В 13.00 произошло дорожное происшествие в Кохтла-Ярве у дома по улице Калеви, 16-а. 33-летнюю женщину, пересекавшую нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде, задел легковой автомобиль Honda Civic, которым управлял 70-летний мужчина. Прибывшая скорая помощь оказала велосипедистке первую помощь на месте.
В 13.14 произошло дорожное происшествие в Тарту у дома по Ихасте теэ, 1. 21-летний мужчина упал с электросамоката, пострадавшего доставили в больницу.
В 15.55 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Теллискиви, 50. 78-летний мужчина потерял контроль и упал с велосипеда. Велосипедиста доставили в больницу.
В 16.13 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Нарвскому шоссе, 114. 42-летний мужчина упал с велосипеда, врезавшись в столб уличного освещения. Велосипедиста доставили в больницу.
В 17.13 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Пирита теэ, 102. С электросамоката, потеряв управление, упал 52-летний мужчина, его доставили в больницу.
В 17.54 произошло дорожное происшествие в Харьюском уезде в волости Куусалу на 62-м километре шоссе Таллинн-Нарва. 47-летняя женщина, находясь за рулем легкового автомобиля Volkswagen Passat Variant, потеряла управление, съехала с дороги направо, повредила сигнальный дорожный столбик, затем пересекла два ряда и вылетела с дороги налево, повредив дорожное ограждение. Автомобиль перевернулся на крышу. Водителя, а также находившихся в автомобиле пассажиров, 18-летнюю женщину и 9-месячного мальчика, доставили в больницу.
В 19.01 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Койду, 64. 55-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал с самоката, потеряв контроль. Самокатчика доставили в больницу.
Информации об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.
В четверг, 25 мая, вводятся ограничения движения:
В Выруском уезде пройдет 42-й шоссейный бег Выру-Вяймела. В связи с проведением мероприятия с 19 до 19.30 для того, чтобы участники забега могли пересечь дорогу, временно останавливается движение на шоссе Выру-Пылва и Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. С 19 до 21 часа шоссе Выру-Пылва в Вяймела (5-6 км) закроется для движения. Будет организован объезд через Парксепа. Проезд оперативного и общественного транспорта будет обеспечен.
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