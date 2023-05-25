Ситуация на дорогах: 13 ДТП за день, три человека упали с самокатов, в аварии пострадал 9-месячный ребенок

Вчера в 02.51 в Пылваском уезде в волости Канепи на 13-м километре шоссе Пылва-Саверна 46-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля BMW 318D, потерял управление и выехал на покос. Автомобиль, угодив колесом в яму, перевернулся и врезался крышей в дерево. Водителя доставили в больницу.

В 07.27 произошло дорожно-транспортное происшествие в Тарту у дома по бульвару Вабадузе, 1. 33-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем BMW 530D, выезжая с парковки и поворачивая направо, преградила дорогу маршрутному автобусу Scania, за рулем которого находился 33-летний мужчина. Во избежание столкновения водитель автобуса резко затормозил, в результате чего в автобусе упала 59-летняя женщина, ее доставили в больницу.

В 09.07 в Нарве у дома по улице Креэнхольми, 15 упал с велосипеда 14-летний мальчик. Велосипедиста доставили в больницу.

В 10.34 произошло дорожно-транспортное происшествие в Таллинне у дома по бульвару Сыпрузе, 179. 49-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Porsche Panamera, при перестроении из правого ряда в левый столкнулся с мотоциклом Yamaha, которым управляла 32-летняя женщина. Мотоцикл отбросило на движущийся впереди легковой автомобиль BMW 640D, которым управлял 49-летний мужчина. Точные обстоятельства ДТП расследуются. Водителя мотоцикла доставили в больницу.

В 12.44 произошло дорожное происшествие в Ида-Втирумаа в волости Люганузе на 3-м километре дороги Кивиыли-Варья. 59-летний мужчина, управлявший Audi A4, при повороте вылетел с дороги налево, автомобиль перевернулся на крышу. Водителя и пассажирку, 79-летнюю женщину, доставили в больницу.

В 12.59 произошло дорожное происшествие в Рапласком уезде в волости Мярьямаа на 81-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Ехавший на мопеде Audi A4 мужчина, личность которого не установлена, наехал на следовавший по главной дороге грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился 68-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в больницу.