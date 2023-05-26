26.05.2023, 10:04
Пропавший в Ласнамяэ 29-летний мужчина нашелся(2)
ФОТО: | Eero Vabamaegi
В среду ночью полиция просила помочь установить местонахождение 29-летнего Прийта, с которым не могли связаться родственники. Где может находиться молодой человек, было неизвестно.
В среду в полицию обратились обеспокоенные родственники, по словам которых 29-летний Прийт не вернулся домой. По словам близких, когда молодой человек в последний раз общался с ними, то вел себя странно, и у них есть основания подозревать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.
В пятницу утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что Прийт вернулся к себе домой. С ним все в порядке.
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