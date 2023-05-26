Пропавший в Ласнамяэ 29-летний мужчина нашелся

В среду в полицию обратились обеспокоенные родственники, по словам которых 29-летний Прийт не вернулся домой. По словам близких, когда молодой человек в последний раз общался с ними, то вел себя странно, и у них есть основания подозревать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.