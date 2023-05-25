В какой из стран Балтии ежедневно тратят больше денег?

В Литве самые высокие показатели среднедневного бюджета - 14% жителей страны выделяют на покупки 30-50 евро в день. В Эстонии такой бюджет у 13% респондентов, а в Латвии - только у 8%. В Литве также выше доля людей, тратящих от 51 до 100 евро в день, чем в соседних странах (3% респондентов в Литве по сравнению с 2% в Эстонии и Латвии). И в Литве, и в Эстонии есть группа в 1% населения, которая тратит от 101 до 200 евро в день.

В то же время средняя сумма, выделяемая на ежедневные расходы, ниже. Дневной бюджет в размере 10 евро или меньше имеют 14% населения в Латвии, 12% в Литве и 10% в Эстонии. По данным опроса, каждый пятый человек тратит от 11 до 20 евро: это 20% населения Латвии, 19% Литвы и 18% Эстонии.

В Эстонии и Литве тратят больше, чем в Латвии, при этом значение ежедневных расходов разительно увеличивается с порога 21-30 евро - 15% населения в Эстонии, 13% в Литве и 11% в Латвии.

Несмотря на растущую инфляцию и повышение стоимости жизни, довольно большая часть населения вообще не устанавливает желаемый предел своих ежедневных расходов - 17% людей в Эстонии, 28% в Латвии и 22% в Литве живут без определенного порога ежедневных расходов. Эта тенденция более характерна для тех, кто зарабатывает до 1000 евро в месяц.

„В то время как люди планируют свои самые важные ежемесячные расходы, такие как квартплата, коммунальные платежи и оплата различных услуг, они часто не устанавливают конкретный лимит для относительно небольших повседневных расходов. Однако именно на их основе можно выявить структуру расходов - понять, на что чаще всего тратятся деньги и где можно сэкономить. Часто анализ ежедневных расходов за один-три месяца позволяет выявить, где деньги были потрачены не по назначению или в большем объеме, чем планировалось. Подобный учет расходов поможет вам организовать свой бюджет и понять, как можно сэкономить деньги или накопить на более крупные цели“, - говорит Марина Хакиайнен, руководитель отдела розничных банковских услуг банка Citadele.