Tallinna Vesi: анализы показывают, что вода в озере Юлемисте чистая

„С начала пожара на улице Суур-Сыямяэ мы внимательно следим за качеством поступающей на очистные сооружения воды и можем подтвердить, что пока никаких изменений в ее качестве не обнаружено, - говорит Ивар Руубель, директор по производству AS Tallinna Vesi. - Мы берем пробы с поверхности воды, а также с глубины 30 сантиметров ниже поверхности, чтобы оценить уровень возможного загрязнения плавающими и взвешенными частицами“.

Ежедневно проводится анализ химических и микробиологических параметров воды озера Юлемисте в соответствии с планом контроля источников питьевой воды и экологическим планом, в котором оценивается мутность воды, ее цвет, кислотность, проводимость, щелочность, окисляемость, содержание бактерий и т.д. „Сегодня, в связи с пожаром на улице Суур-Сыямяэ, мы также проанализировали общее содержание органических веществ и содержание растворенного органического углерода. Обычно мы анализируем эти параметры раз в неделю“, - сказал Руубель.

Сегодня утром были взяты дополнительные пробы для анализа дополнительных показателей загрязнения. Пробы воды будут отправлены на анализ в Эстонский центр исследования окружающей среды, который располагает оборудованием для выявления возможного загрязнения полихлорированными бифенилами, перфторсодержащими соединениями и полициклическими ароматическими углеводородами.

„Мы анализируем содержание тяжелых металлов в воде озера, пробы которой мы обычно берем ежемесячно, как сегодня, так и проанализируем завтра. На основании полученных результатов мы примем решение о дальнейшем плане отбора проб и будем продолжать брать дополнительные пробы воды по мере необходимости“, - пояснил Руубель.

AS Tallinna Vesi - крупнейшее в Эстонии предприятие в сфере водоснабжения, обслуживающее более 23 900 жилых и коммерческих клиентов и 470 000 конечных потребителей в Таллинне и близлежащих волостях Маарду, Сауэ и Харку.

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