Сгорела за несколько дней: у ранее не болевшей 38-летней жительницы Литвы диагностировали странный кашель, из-за которого она умерла(4)
В последний раз Эвалдас видел свою жену, когда прощался с ней перед тем, как отправиться на работу в Норвегию. В субботу 38-летней женщине стало плохо, а в четверг она скончалась в больнице. Об этом рассказывает литовский портал Delfi.
Мужчина обратился в редакцию и сказал, что не может смириться с утратой. Эта история произошла в начале апреля.
„Жена была в субботу в салоне красоты, ей стало плохо, поднялась температура. В воскресенье была температура и кашель“, – рассказал Эвалдас. В понедельник его жена еще вышла на работу.
„Во вторник она поехала к семейному врачу. Она прождала под кабинетом врача два часа, никакие анализы врач не назначила, сказала, что это воспаление горла. Лекарства назначать тоже не стала. Сказала, все пройдет“, – рассказал Эвалдас. На следующий день женщине стало еще хуже.
„В среду она вызвала скорую. Фельдшер спросила, что ей сказал семейный врач. Жена ответила - воспаление горла. Тогда врач сделал ей укол, но в больницу не забрал“, – поделился мужчина.
Между тем состояние его жены стало еще хуже. Вечером Эвалдас говорил с ней по видеосвязи, увидел, что ее лицо посинело, поэтому связался с близкими и попросил вызвать скорую. „На этот раз ее увезли в больницу“, - сказал он. Из больницы женщина не вернулась.
„В четверг в 4 утра мне позвонил врач и сказал, что она в реанимации. Утром сообщили, что ее реанимировали. А после обеда ее уже не было“, – рассказал Эвалдас. По его словам, до этого случая его жена не болела, никаких хронических заболеваний у нее не было. В свидетельстве о смерти указаны следующие причины смерти: полиорганная недостаточность, геморрагический синдром, двусторонняя пневмония, вызванный стрептококком сепсис, но не уточненный, хронический синусит.
Мамы лишились двое детей.
„Я пытался позвонить семейному врачу, но мне не дали с ней поговорить. Думаю, если бы жену раньше госпитализировали, она была бы с нами. Конечно, я не видел всего сам, но ей даже анализы не назначили, первая скорая не увезла в больницу“, – сказал Эвалдас.
По словам директора клайпедской клиники Nefrida, куда ходила покойная, Томаса Барсявичюса, в связи с этим происшествием провели внутренний аудит.
„В первую очередь выражаем глубокие соболезнования близким в связи со смертью молодой женщины (она скончалась от острой инфекции). 4 апреля в 15.15 ч. она обратилась к врачу. После осмотра установили острое инфекционное заболевание, назначили симптоматическое лечение, дали больничный на 4 дня. Врач дала пациентке свой мобильный телефон, просила позвонить, если состояние ухудшится. Но через два дня врач информировали о внезапной смерти пациентки. Во время внутреннего аудита не было установлено ошибок врача, она не могла предусмотреть такое течение болезни“, – написал Барсявичюс.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.