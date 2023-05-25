Еврокомиссия рекомендует Эстонии прекратить энергетические дотации из госбюджета и обратить больше внимания на благосостояние пожилых
Согласно свежему экономическому прогнозу, экономика Европейского союза вырастет в текущем году на 1%, а в следующем — на 1,7%. Ожидается, что инфляция в этом году составит 6,7%, а в 2024 году снизится до 3,1%. Несмотря на эти цифры, Комиссия считает, что экономика ЕС в сложных общемировых условиях демонстрирует стойкость. Более низкие цены на энергоносители и сильный рынок труда в целом поддержали в первом квартале 2023 года умеренный экономический рост.
Сегодня Европейская комиссия представила для стран-членов ЕС весенний пакет установок. Рекомендации делятся на четыре направления: бюджетная политика, применение программ восстановления, энергетическая политика и (в случае необходимости) решение структурных проблем. Цель установок — создание в странах сообщества сильной, устойчивой и конкурентоспособной экономики.
Энергетические дотации нужно прекратить
Эстонии Еврокомиссия рекомендует прекратить финансирование из госбюджета энергетических дотаций с целью уменьшить дефицит госбюджета. Рекомендовано сохранить государственные инвестиции, а также активно использовать для ускорения „зеленого и цифрового перехода“ средства европейских программ.
С 2024 года Эстонии рекомендуется продолжать стратегию консолидации бюджетной политики, комбинировать необходимые инвестиции и реформы для сберегающего роста и устойчивой бюджетной позиции.
Еврокомиссия сообщает, что 14 стран-членов в целом не отвечают критериям по бюджетному дефициту, а в 11 странах наблюдается макроэкономическая несбалансированность.
Не выполняют критерии бюджетного дефицита Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Эстония, Испания, Франция, Италия, Латвия, Венгрия, Мальта, Польша, Словения и Словакия.
Еврокомиссия оценила макроэкономическую сбалансированность 17 стран-членов. Несбалансированность отмечена в Венгрии, Германии, Испании, Франции, Нидерландах, Португалии, Румынии, Швеции и на Кипре.
В Греции и Италии по-прежнему наблюдается чрезмерная несбалансированность, а в Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Люксембурге и Словакии несбалансированности не отмечено.
Уменьшить зависимость от фоссильного топлива
В сфере трудовой занятости и социальной сфере Еврокомиссия рекомендует Эстонии усилить социальную защиту населения, обращая в том числе внимание на бедность пожилых людей. Рекомендовано расширить платежи по страхованию от безработицы прежде всего в случае нестандартных трудовых отношений и краткосрочных договоров.
Также рекомендовано улучшить доступ к услугам здравоохранения и долговременного ухода, сделать их более доступными по цене. Для этого следует обеспечить устойчивое финансирование данных сфер деятельности.
По мнению Еврокомиссии, Эстонии надо ускорить переход на возобновляемые источники энергии, повысить усилия по переходу на сберегающие решения в транспортном секторе.
В энергетическом секторе Эстонии рекомендуется продолжить снижение зависимости от фоссильного (ископаемого) топлива и ускорить переход на возобновляемые источники энергии.
Для обеспечения энергетической безопасности нужно укрепить трансграничные электрические соединения и продолжить синхронизацию с европейской электросетью. Также нужно повышать с помощью дополнительных мер энергоэффективность.
В транспортном секторе следует продолжить прилагать усилия по повышению доли сберегающего транспорта. Для этого надо электрофицировать железные дороги и создать налоговые рычаги, которые бы способствовали обновлению автомобильного парка машинами с низкой эмиссией или вообще без выбросов. Эстонии рекомендуется сделать вклад в развитие умений и навыков для „зеленого перехода“.
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