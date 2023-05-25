Еврокомиссия рекомендует Эстонии прекратить энергетические дотации из госбюджета и обратить больше внимания на благосостояние пожилых

Согласно свежему экономическому прогнозу, экономика Европейского союза вырастет в текущем году на 1%, а в следующем — на 1,7%. Ожидается, что инфляция в этом году составит 6,7%, а в 2024 году снизится до 3,1%. Несмотря на эти цифры, Комиссия считает, что экономика ЕС в сложных общемировых условиях демонстрирует стойкость. Более низкие цены на энергоносители и сильный рынок труда в целом поддержали в первом квартале 2023 года умеренный экономический рост.

Сегодня Европейская комиссия представила для стран-членов ЕС весенний пакет установок. Рекомендации делятся на четыре направления: бюджетная политика, применение программ восстановления, энергетическая политика и (в случае необходимости) решение структурных проблем. Цель установок — создание в странах сообщества сильной, устойчивой и конкурентоспособной экономики.

Энергетические дотации нужно прекратить

Эстонии Еврокомиссия рекомендует прекратить финансирование из госбюджета энергетических дотаций с целью уменьшить дефицит госбюджета. Рекомендовано сохранить государственные инвестиции, а также активно использовать для ускорения „зеленого и цифрового перехода“ средства европейских программ.

С 2024 года Эстонии рекомендуется продолжать стратегию консолидации бюджетной политики, комбинировать необходимые инвестиции и реформы для сберегающего роста и устойчивой бюджетной позиции.

Еврокомиссия сообщает, что 14 стран-членов в целом не отвечают критериям по бюджетному дефициту, а в 11 странах наблюдается макроэкономическая несбалансированность.

Не выполняют критерии бюджетного дефицита Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Эстония, Испания, Франция, Италия, Латвия, Венгрия, Мальта, Польша, Словения и Словакия.

Еврокомиссия оценила макроэкономическую сбалансированность 17 стран-членов. Несбалансированность отмечена в Венгрии, Германии, Испании, Франции, Нидерландах, Португалии, Румынии, Швеции и на Кипре.