Наши люди везде: администратор сообщества „EZ-дуны!“ рассказал, как пользователи отреагировали на пожар

В группе информация появилась быстрее, чем в официальных источниках?

Сообщество большое, наши люди везде. Вчера почти сразу, с момента пожара (в 18.00 появился первый из оставшихся постов) согруппники начали делиться фотографиями и видео. Один оказался близко от станции отходов, и вел репортаж. Потом подтянулись и другие, когда столб дыма стал больше и заметнее. В комментариях участники группы быстро определили место возгорания и советовали держаться подальше. Не только по причине возможной химии, но и чтобы не создавать заторов для движения пожарных. Параллельно уже СМИ подтянулись, и официальное СМС оповещение. Участники молодцы, между собой делились информацией о перекрытых улицах и направлении ветра.

Помогали ли участники группы друг другу? Может быть, из-за дыма или запаха кому-то потребовалась помощь?

Сообщали, что першило в горле, но это уже сегодня утром. Ездуны - крепкие люди!

Впервые ли участники группы так слажено действовали? Или и раньше были такие примеры - например, когда начался ремонт дорог и появились пробки?

С пробками по случаю ремонта согруппники умеют справляться используя, информацию из группы и навигаторов. Несколько человек „специализируются“ на донесении полезной дорожной информации, цитируя различные официальные источники. Как городские, так и посвященные различным спортивным мероприятиям. Когда эти оповещения о перекрытии улиц в ленте группы - уже сложнее их пропустить. А так как у нас свободное общение с шутками и позитивом - еще и запоминается легче.

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