Фирма Маргуса Линнамяэ собиралась выращивать раков, но нечаянно стала разрабатывать нелегальный карьер
Принадлежащей магнату Маргусу Линнамяэ компании MM Grupp более десяти лет назад разрешили поблизости от деревни Тыырасте Тартуского уезда выращивать рыбу и раков, но вместо этого предприниматели уже более 10 лет вывозят оттуда песок и гравий, пишут „Деловые ведомости“.
На протяжении многих лет у MM Group и ее предшественницы, Kriisapõllu Kala- ja Vähikasvatus, имелись разрешения от Департамента по охране окружающей среды на использование добытого материала за пределами карьера и его перепродажу, но этих разрешений недостаточно: чтобы его выкопать карьер, сначала необходимо получить разрешение на разработку недр.
Компания получила разрешение от волости на копание прудов в 2012 году, но до сих пор не проинформировала волость о начале строительства, хотя должна была начать его в течение двух лет.
Поэтому волость объявила об истечении срока действия предыдущего разрешения на строительство, но в ответ MM Grupp подала в суд и требует отменить решение, ограничившее добычу, считая, что разрешение должно было действовать бессрочно.
По словам волостного старейшины, было бы прекрасно, если бы эту территорию можно было каким-то образом восстановить. Однако пока приходится сражаться в суде: MM Grupp пытается доказать, что стройка все же была начата.
Подробнее читайте на сайте dv.ee.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.