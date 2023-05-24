Фирма Маргуса Линнамяэ собиралась выращивать раков, но нечаянно стала разрабатывать нелегальный карьер

На протяжении многих лет у MM Group и ее предшественницы, Kriisapõllu Kala- ja Vähikasvatus, имелись разрешения от Департамента по охране окружающей среды на использование добытого материала за пределами карьера и его перепродажу, но этих разрешений недостаточно: чтобы его выкопать карьер, сначала необходимо получить разрешение на разработку недр.

Компания получила разрешение от волости на копание прудов в 2012 году, но до сих пор не проинформировала волость о начале строительства, хотя должна была начать его в течение двух лет.

Поэтому волость объявила об истечении срока действия предыдущего разрешения на строительство, но в ответ MM Grupp подала в суд и требует отменить решение, ограничившее добычу, считая, что разрешение должно было действовать бессрочно.

По словам волостного старейшины, было бы прекрасно, если бы эту территорию можно было каким-то образом восстановить. Однако пока приходится сражаться в суде: MM Grupp пытается доказать, что стройка все же была начата.



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