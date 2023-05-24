Кружится голова и тошнит. В связи с пожаром на станции отходов люди даже обращались в больницу

В Департаменте здоровья подтвердили, что им известно о нескольких пациентах, обратившихся в больницу с жалобами на головокружение и общее недомогание.

Представитель департамента Кирси Пруудель заявила, что в случае открытых пожаров опасные вещества не попадают в воздух в таком количестве, чтобы вызвать серьезные случаи отравления, но вдыхание загрязненного воздуха может вызвать у вас плохое самочувствие. В случае подозрения на отравление помощь можно получить круглосуточно по инфотелефону Департамента здоровья 16662. Общие инструкции можно получить по государственному инфотелефону 1247.

Сообщение о пожаре в деревне Соодевахе на улице Суур-Сыямяэ поступило вчера в 17:49. На него отреагировали большими спасательными ресурсами. Движение на улице Суур-Сыямяэ до сих пор частично перекрыто и регулируется полицией. Спасательный департамент просит не допускать движения транспорта в этом районе.

Сегодня утром Спасательный департамент сообщил Delfi , что спасателям, вероятно, придется работать до вечера. Доступ к некоторым очагам возгорания ограничен, что еще больше затрудняет работы по тушению. Также частично повреждено здание упаковочного центра рядом со станцией отходов.

Пока рано говорить, что стало причиной пожара. Спасательный департамент сначала хочет заняться его ликвидацией, после чего приступит к расследованию, где именно начался пожар и почему.

Рекомендации Хотя активная фаза пожара закончилась, в зоне возгорания действуют следующие рекомендации: • По возможности оставайтесь в помещении, держите окна и двери закрытыми. • Следуйте рекомендациям Спасательного департамента. • Выберите альтернативное место для занятий спортом или других мероприятий на свежем воздухе, пока службы не решат проблему. • При движении вблизи места пожара на автомобиле используйте режим внутренней циркуляции кондиционера. • Сотрудникам близлежащих учреждений рекомендовано работать из дома, если это возможно. Источник: Департамент здоровья.

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