Тартуский окружной суд: Николай Осипенко должен быть немедленно освобожден из-под стражи

Согласно постановлению окружного суда, Осипенко следует незамедлительно освободить из-под стражи.

По эстонскому уголовно-процессуальному законодательству судья может в случае особо сложного или объемного дела в виде исключения по ходатайству генпрокурора продлить срок содержания подозреваемого под стражей на срок более 6 месяцев.

Соответствующее ходатайство подал в Вируский уездный суд генпрокурор Андрес Пармас. Ходатайство было удовлетворено, но защитники Осипенко (присяжные адвокаты Юри Леппик и Айвар Пилв) обжаловали постановление уездного суда.

Тартуский окружной суд рассмотрел сегодня жалобу в ходе открытого заседания и принял постановление, которым отменил санкцию уездного суда на взятие подозреваемого под стражу на срок до 8 месяцев.

По мнению окружного суда, в настоящее время более нет оснований для применения в отношении Осипенко в качестве меры пресечения ареста.

Проанализировав дело, суд нашел, что ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей основано на том, что уголовное дело оценивается правоохранительным ведомством как сложное и объемное. Сложность и объемность прежде всего состоит в том, что в настоящее время подозреваемыми признаны несколько человек.

Хотя подозреваемых несколько, это еще не дает, по мнению окружного суда, основания делать заключение, что речь идет об особо сложном или объемном уголовном деле.

Окружной суд согласился: так как подозреваемых много, то процессуальные действия могут занять больше времени, чем обычно, но при этом речь не идет о таком уголовном деле, когда было бы оправдано содержание подозреваемого под стражей свыше 6 месяцев.

По мнению суда, сложность и объемность дела дважды оправдывала продления срока содержания Осипенко под стражей, в общей сложности еще на 4 месяца. Но теперь содержание лица под стражей лишь просто из-за оформления доказательств и составления обвинительного заключения — не оправдано.