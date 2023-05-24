Жителю Эстонии отказали в работе из-за того, что он „русскоязычный гражданин“

После публикации сторис, в которой девушка возмутилась такому обращению с людьми, компания ответила и принесла свои извинения. Оказалось, что сообщение предназначалось не соискателю, а коллеге, но было отправлено по ошибке не на тот адрес. „Рассматриваемое электронное письмо было внутренним сообщением с неудачной формулировкой, которое было доставлено заявителю по ошибке. Причина отрицательного ответа заключалась в том, что знание эстонского языка не соответствовало занимаемой должности и отсутствует профессиональная квалификация. Мы принесли извинения кандидату, и отдел кадров пересматривает процесс найма, чтобы такие инциденты больше не повторялись. Veho уделяет внимание разнообразию, равенству и инклюзивности в работе, и мы абсолютно нетерпимы к дискриминации“.