Жителю Эстонии отказали в работе из-за того, что он „русскоязычный гражданин“(2)
Данной историей в своем Instagram поделилась фотограф из Йыхви. Ситуация произошла не с ней, но девушка не смогла промолчать и показала своим подписчикам скриншот с отказом в работе, который мотивируется тем, что родной язык соискателя - русский.
„Пожалуйста, отправьте отказ. Русскоязычный гражданин. Без предрассудков“, - сказано в сообщении.
После публикации сторис, в которой девушка возмутилась такому обращению с людьми, компания ответила и принесла свои извинения. Оказалось, что сообщение предназначалось не соискателю, а коллеге, но было отправлено по ошибке не на тот адрес. „Рассматриваемое электронное письмо было внутренним сообщением с неудачной формулировкой, которое было доставлено заявителю по ошибке. Причина отрицательного ответа заключалась в том, что знание эстонского языка не соответствовало занимаемой должности и отсутствует профессиональная квалификация. Мы принесли извинения кандидату, и отдел кадров пересматривает процесс найма, чтобы такие инциденты больше не повторялись. Veho уделяет внимание разнообразию, равенству и инклюзивности в работе, и мы абсолютно нетерпимы к дискриминации“.
Девушка сообщила RusDelfi, что соискатель владеет эстонским на уровне B2 и имеет большой опыт работы. „У этой фирмы русскоязычных клиентов достаточно, немного лицемерно это выглядит“, - считает она.
Veho AS занимается продажей и обслуживанием автомобилей Mercedes-Benz и Fuso, а также является дилером Citroën. На официальном сайте компании сказано: „Чтобы добиться успеха с нами, не обязательно иметь многолетний опыт работы в автомобильной промышленности. Ваше отношение и желание учиться важнее. <...> Наиболее важным для нас является ваше желание работать в составе нашей большой команды, чтобы предоставить нашим клиентам наилучшее качество обслуживания“.
RusDelfi пытается связаться с заявителем, новость будет дополнена.
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