РЕПОРТАЖ | Поездка на ночном автобусе. Все ли так страшно, как предсказывали?(2)
В пятницу 19 мая начали курсировать ночные автобусы, которые развозят жителей по четырем направлениям с полуночи и до пяти утра. Оценить, насколько такая услуга необходима и будет пользоваться спросом, можно будет лишь по прошествии времени, а пока репортер RusDelfi решила прокатиться на общественном транспорте в первую ночь его работы.
Пятница - самый счастливый день в жизни работяг, студентов и школьников. Ну, не считая дня зарплаты или стипендии. В этот день бары, клубы и улицы Старого Таллинна заполнены людьми.
Решаю для чистоты эксперимента сначала зайти в бар и дождаться хотя бы часа ночи, чтобы не ехать на самом раннем ночном автобусе. Время пролетает незаметно. Когда начинает клонить в сон, понимаю, что пора двигаться домой. Ближайшая остановка - площадь Вабадузе, направление - на Мустамяэ. По пути из бара до остановки минимум два раза слышу не самых трезвых персонажей, напевающих финскую „ча-ча-ча“ с Евровидения в самых разных вариациях.
На часах 1.10. Автобус должен приехать в 1.36. Народу на остановке не то, чтобы сильно много. Возле столба с расписанием пара выясняет, едет ли автобус до остановки Эхте. После того, как их друг сообщает, что в приложении снизились цены, молодые люди принимают решение ехать на такси.
Несмотря на возможность добраться до дома бесплатно, вереница автомобилей ожидает клиентов рядом с остановкой. Видимо, не все готовы ждать полчаса ради бесплатной поездки.
Чем ближе к указанному в расписании времени, тем больше подтягивается людей. Хотя очередь у круглосуточного ларька с горячей едой все равно больше. Некоторые, вижу краем глаза, рассматривают маршрут в Google-картах. Из интереса проверяю: и правда, умный агрегат схватывает на лету и уже указывает в качестве возможного маршрута до дома поездку на автобусе под номером 91.
Такси приветливо подмигивают фарами. Будь немного попрохладнее, я бы, может, и соблазнилась. Но погода по-летнему приятная, а помимо сигарет пахнет какими-то цветениями, так что можно насладиться моментом. Тем более, спешить некуда.
В ряд подъезжают три номера - 93, 92 и 91. Чуть было не перепутала направления.
Людей в автобусе хватает, как и посадочных мест. Публика разношерстная: компания друзей что-то активно, но тихо обсуждает, нарядные, видно, что с тусовки, девушки и мужчина в неожиданно официальном прикиде - костюме и белой рубашке. Слышна английская, русская и эстонская речь.
Большая часть садится в центре, но несколько человек заходят в районе Кристийне. И через пару остановок выходят.
Надо отметить, людей пожилого или близко к нему возраста в автобусе нет. Как и ожидалось, целевая аудитория такой услуги - молодежь на вид лет от 16 до 45.
Когда было объявлено о том, что в городе появятся ночные автобусы, многие в социальных сетях не преминули пошутить о безопасности водителя, необходимости наличия охранника в автобусе. Признаюсь, мне тоже было слегка страшно ехать ночью на общественном транспорте. Но картина в автобусе совершенно не соответствует моим представлениям.
Встречаю двух молодых людей, оба студенты. Один - эстонец, второй - японец.
- Я на самом деле слышала, как вы спрашивали на остановке у людей, ждут ли они автобуса. Вы были не уверены, что он подойдет?
- Да, не уверены.
- Почему?
- На электронном табло не было информации о нем.
- А откуда вы узнали, что такой автобус вообще будет?
- В Google-картах, в нем говорилось, что есть такой автобус под номером 91.
- Как вам кажется, это классная идея - сделать ночные автобусы?
- Конечно, нам не придется платить за такси (смеются). Но я немного боюсь за водителей и их здоровье, ментальное здоровье, - говорит японец. - Ну, понимаете, быть за рулем всю ночь.
- Какие у вас были ожидания от этой поездки? Я, например, представляла, что будет много пьяных людей.
- Может быть, летом будет, да. Я еще думаю, что промежуток в 30 минут между автобусами — это слишком много.
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