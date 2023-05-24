РЕПОРТАЖ | Поездка на ночном автобусе. Все ли так страшно, как предсказывали?

Пятница - самый счастливый день в жизни работяг, студентов и школьников. Ну, не считая дня зарплаты или стипендии. В этот день бары, клубы и улицы Старого Таллинна заполнены людьми.

Решаю для чистоты эксперимента сначала зайти в бар и дождаться хотя бы часа ночи, чтобы не ехать на самом раннем ночном автобусе. Время пролетает незаметно. Когда начинает клонить в сон, понимаю, что пора двигаться домой. Ближайшая остановка - площадь Вабадузе, направление - на Мустамяэ. По пути из бара до остановки минимум два раза слышу не самых трезвых персонажей, напевающих финскую „ча-ча-ча“ с Евровидения в самых разных вариациях.

На часах 1.10. Автобус должен приехать в 1.36. Народу на остановке не то, чтобы сильно много. Возле столба с расписанием пара выясняет, едет ли автобус до остановки Эхте. После того, как их друг сообщает, что в приложении снизились цены, молодые люди принимают решение ехать на такси.

Несмотря на возможность добраться до дома бесплатно, вереница автомобилей ожидает клиентов рядом с остановкой. Видимо, не все готовы ждать полчаса ради бесплатной поездки.

Чем ближе к указанному в расписании времени, тем больше подтягивается людей. Хотя очередь у круглосуточного ларька с горячей едой все равно больше. Некоторые, вижу краем глаза, рассматривают маршрут в Google-картах. Из интереса проверяю: и правда, умный агрегат схватывает на лету и уже указывает в качестве возможного маршрута до дома поездку на автобусе под номером 91.

Такси приветливо подмигивают фарами. Будь немного попрохладнее, я бы, может, и соблазнилась. Но погода по-летнему приятная, а помимо сигарет пахнет какими-то цветениями, так что можно насладиться моментом. Тем более, спешить некуда.

В ряд подъезжают три номера - 93, 92 и 91. Чуть было не перепутала направления.